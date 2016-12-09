Джакарта, 9 декабря, 2016, 11:05 — ИА Регнум. Из-за землетрясения в провинции Ачех (Индонезия) разрушено 11 730 домов. Критические повреждения зафиксированы в 2929 постройках. Такие данные предоставило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, DetikCom.

Иван Шилов ИА REGNUM Землятресение

Как ранее сообщало ИА REGNUM, землетрясение произошло 7 декабря в 05:03 (время местное). Эпицентр — в 18 км к северо-востоку от Пидиджая. Глубина залегания — десять метров.

Количество постарадавших при землетрясении составило примерно тысячу человек, 102 человека погибли. В провинцию прибыл президент Индонезии Джоко Видодо.