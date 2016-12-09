Пекин, 9 декабря, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Согласно отчету, опубликованному Министерством охраны окружающей среды КНР, в период с января по ноябрь 2016 г. зафиксировано значительное улучшение качества воздуха в большинстве крупных городов Китая. Муниципалитеты 338 городов КНР сообщили о снижении средней плотности частиц РМ2,5 на 8,3% в годовом эквиваленте.

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Зафиксированные изменения связаны с модернизацией энергетической системы КНР. В частности, сокращение потребления угля привело к значительному улучшению экологической ситуации в ряде городов провинции Хэбэй, пишет «Чжунго жибао».

Несмотря на успехи, крайне тяжелая ситуация наблюдается в настоящее время в столичном регионе, где сегодня, 8 декабря, власти ввели повышенный «оранжевый» уровень общественной опасности из-за усиливающегося смога. Ожидается, что ситуация улучшится к началу следующей недели — метеорологи прогнозируют усиление ветра, который сможет разогнать смог.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, муниципалитет Пекина принял решение ввести «оранжевый» уровень общественной опасности из-за грядущего ухудшения экологической обстановки. Ряд ограничительных мер, направленных на улучшение качества воздуха в столице КНР, будет введен в ночь с 16 на 17 ноября.