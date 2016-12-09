Еткуль, Челябинская область, 9 декабря, 2016, 10:50 — ИА Регнум. Мать четверых детей в Челябинской области за неуплату алиментов проведет под административным арестом 30 суток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

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Административному наказанию в виде ареста будет подвергнута женщина, проживающая в Еткульском районе Челябинской области.

«Мама четверых детей проведет под арестом Новый год. Суд ей по статье 5.35.1 КоАП РФ назначил наказание в виде административного ареста. С нее взыскиваются алименты на четверых детей. Имеются исполнительные производства на старшего, последующего и двух младших. Суд рассматривал алиментное производство, протоколы, и по каждому исполнительному документу вынес по 10 суток ареста. В совокупности получается тридцать суток. 7 декабря мать в Еткуле уже поместили в спецучреждение для административно задержанных», — сообщила главный специалист-эксперт пресс-службы Управлении ФСПП по Челябинской области Ольга Шебанова.

Как отметили в УФССП по челябинской области, арестованная мать из деревни Журавлево Еткульского района вела маргинальный образ жизни, была лишена родительских прав, все ее дети находятся в детских спецучреждениях. Юристы этих заведений обратились в суды с исками о взыскании денежных средств на содержание детей. За несколько лет накопился большой долг матери на содержание своих детей, проживающих в детских домах.

Вместе с тем, существует как фактор — социально-экономическое положение в малых населенных пунктах области. Продолжающаяся деградация социальной жизни в глубинке сказывается на состоянии людей. Многие опускают руки, спиваются, «опускаются на дно», маргинализируются. Да, этому подвержены не все, кто-то держится на плаву, выживает как может, уезжает на вахту или вовсе переезжает. Но часть людей так или иначе находится в недружественной среде, в социально раздробленном обществе, при ослабленных семейных связях, с непомерными обременениями, которыми становятся даже дети. Люди зачастую деградируют вместе с системой.

Государственная система при этом лишь, опять же, создает эфемерные условия, «протягивает руку», которая грозит в первую очередь — наказанием. Ведь в самом деле не создается достаточно рабочих мест, где человек (родитель) мог бы уверенно работать и зарабатывать, не улучшаются условия в детских садах, в плане доступности и снижении стоимости (или вовсе обнуления) пребывания детей, не становится бесплатным и общедоступным образование, здравоохранение, хотя заявлено об этом в конституции. Вместо этого людям, населению регулярно транслируют идею о необходимости развития малого предпринимательства. Фактически государство говорит — «крутись сам».

Напомним, в Челябинской области после гуманизации уголовного законодательства, которое выразилось в принятие федерального закона 323-ФЗ, к злостным неплательщикам алиментов стали применять административные аресты. Так, с июля 2016 года 522 южноуральца подверглись наказанию в 10 суток ареста.

Отметим, за 10 месяцев 2016 года управлением ФСПП по Челябинской области было произведено свыше 2,5 тыс. арестов имущества должников алиментов на детей, начиная с автомобилей, заканчивая сотовыми телефонами. 13 тыс. должников своим детям были ограничены в праве выезда за границу. Около 1,4 тыс. алиментщиков из Челябинской области были объявлены в федеральный розыск.