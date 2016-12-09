Вашингтон, 9 декабря, 2016, 10:45 — ИА Регнум. В окаменевшей древесной смоле ученые обнаружили хорошо сохранившийся хвост пернатого динозавра, возраст находки составляет примерно 99 млн лет, сообщает 9 декабря Reuters со ссылкой на научный журнал Current Biology.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пернатые

В небольшом кусочке янтаря был обнаружен хвост динозавра, его длина составляла всего 36 мм. Хорошо сохранились перья, кожа и плоть древнего животного. Размер самого динозавра составлял 15 сантиметров, что не превышает размер воробья. Ученые полагают, что хвост принадлежит динозавру из группы манирапторов.

«Это первый в своем роде», — сказал палеонтолог Королевского музея провинции Саскачеван в Канаде Райан Маккеллар.

Напомним, год назад ученый из КНР приобрел янтарь с хвостом пернатого динозавра на рынке города Мьичина, расположенного в Мьянме.

Согласно общепринятой версии, птицы эволюционировали из динозавров в юрском периоде, примерно 150 миллионов лет назад.