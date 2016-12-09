Вашингтон, 9 декабря, 2016, 10:42 — ИА Регнум. Древние млекопитающие, обитавшие на планете Земля примерно 225 миллионов лет назад, тоже страдали онкологическими заболеваниями. К такому выводу пришли палеонтологи Вашингтонского университета в Сиэтле, обнаружившие на зубах «саблезубых» звероящеров необычные наросты. Об этом пишет журнал JAMA Oncology.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Динозавр

Отмечается, что открытие палеонтологов было сделано случайно во время попытки понять механизм возникновения зубов современных млекопитающих.

Первые признаки того, что млекопитающие болели раком, были обнаружены в окаменелых останках, чей возраст оценивался в миллион лет.

Таким образом, открытие американских ученых развеет миф о том, что онкологические заболевания — сравнительно «молодая» болезнь.