Гамбург, Германия, 9 декабря, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Главы делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ — министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Джон Керри, и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Айро — сохраняют полную приверженность процессу урегулированию нагорно-карабахского конфликта путем переговоров, говорится в заявлении министров 8 декабря.

Osce.org Открытие заседания Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ

«В свете резкой эскалации насилия вдоль линии соприкосновения в апреле, мы выражаем озабоченность по поводу продолжающихся вооруженных инцидентов, в том числе и по поводу сообщений об использовании тяжелого вооружения, и решительно осуждаем применение силы или угрозы применения силы. Военного решения этого конфликта не существует, и нет никаких оправданий смерти и ранений гражданских лиц. Нам также известны сообщения о зверствах, совершенных на поле боя в апреле, которые мы осуждаем самым решительным образом. Мы призываем стороны подтвердить свою приверженность мирному урегулированию конфликта, как единственному способу обеспечить реальное примирение народов региона. Мы также призываем их строго придерживаться 1994/95 соглашений о прекращении огня, которые составляют основу прекращения военных действий в зоне конфликта», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

Министры призывают Ереван и Баку уважать соглашения, отраженные в совместных заявлениях 16 мая в Вене и 20 июня Санкт-Петербурге, а также приветствуют прогресс, достигнутый сторонами в осуществлении обмена данными о пропавших без вести лицах под эгидой Международного Комитета Красного Креста. Также главы МИД России, США, Франции настоятельно призывают стороны устранить все имеющиеся препятствия на пути расширения миссии личного представителя действующего Председателя ОБСЕ и достижению прогресса на предложение о создании механизма расследования ОБСЕ.

«Предложения должны быть реализованы вместе с немедленным возобновлением переговоров по урегулированию. Мы хотели бы повторить наш призыв к лидерам Армении и Азербайджана продемонстрировать гибкость и вернуться за стол переговоров с твердой целью продвижения к устойчивому миру на основе текущих рабочих предложений. Если не будет достигнут прогресс на переговорах, перспективы возобновления насилия будет только возрастать, и стороны будут нести за это полную ответственность», — сказано в документе.

Главы внешнеполитических ведомств стран стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ также напоминают сторонам о том, что урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, а именно: неприменения силы, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов, а также дополнительных элементах, предложенных президентами стран-сопредседателей, в том числе возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана; промежуточный статус для Нагорного Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасности и самоуправления; коридор, связывающий Армению с Нагорным Карабахом; будущее определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха на основе юридически обязательного волеизъявления; право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места их прежнего проживания; международные гарантии безопасности, которые будут включать в себя операции по поддержанию мира.

«Наши страны будут продолжать тесно сотрудничать со сторонами, и мы призываем их в полной мере использовать содействие в качестве посредников сопредседателей Минской группы ОБСЕ», — отмечается в заявлении.

Страны-сопредседатели готовы провести встречу президентов Армении и Азербайджана, как только главы государств будут к этому готовы.

«Мы твердо верим, что президенты обеих стран при первой же возможности должны начать переговоры в духе доброй воли. Постоянный и прямой диалог между президентами, проводимый под эгидой сопредседателей, по-прежнему является важным элементом в деле укрепления доверия и продвижения мирного процесса», — заключают министры иностранных дел России, США и Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на «полях» заседания Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ в Гамбурге 8 декабря так и не состоялась встреча в формате 2+3 (Азербайджан, Армения + Россия, США, Франция) на уровне глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении не состоялась. Встречу на протяжении последнего месяца пытались организовать сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

При этом главы МИД Армении и Азербайджана по отдельности встретились с сопредседателями и личным представителем действующего председателя ОБСЕ.

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян подчеркнул, что Азербайджан уже несколько месяцев отказывается выполнять договоренности, достигнутые на саммитах президентов двух стран в Вене и Санкт-Петербурге, «препятствуя тем самым созданию соответствующих условий для продвижения переговорного процесса».

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в свою очередь отметил, что «в результате деструктивной политики Армении и попыток уклониться от встречи предложенную сопредседателями встречу в формате 2+3 (Азербайджан, Армения + Россия, США, Франция) на уровне министров провести не удалось».