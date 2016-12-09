Краснодар, 9 декабря, 2016, 10:28 — ИА Регнум. В Краснодарском крае продолжают принимать усиленные меры по нераспространению опасного заболевания — чумы свиней. Как сообщили ИА REGNUM в минсельхозе региона 9 декабря, на сегодня комплекс мероприятий по ликвидации АЧС завершен на 10 объектах. На четырех из них карантин уже снят, еще на пяти инфицированных объектах и очаге заболевания в личном подсобном хозяйстве Тихорецкого района ограничительные мероприятия будут отменены в ближайшее время.

Uprvetro.donland.ru Чума свиней

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Новые вспышки чумы свиней: На территории всей Кубани могут ввести карантин

По информации главного ветврача края Георгия Джаилиди, по результатам обходов в 11 районах края выявлено 65 личных подсобных хозяйств, в которых содержится около 260 голов свиней. Речь идет о Выселковском, Брюховецком, Тихорецком, Каневском, Кореновском, Крымском, Курганинском, Лабинском, Новокубанском, Павловском и Усть-Лабинском районах.

Однако такие обходы планируется провести повсеместно, чтобы выяснить точное количество свинопоголовья в ЛПХ. Как отметил вице-губернатор Андрей Коробка, такая мера поможет не допустить скрытого факта реализации зараженной продукции, а также снизить вероятность возникновения и обнаружения новых инфицированных объектов.

Будет усилена и разъяснительная работа с населением. Людям, в том числе, объяснят необходимость правильной утилизации биологических отходов.

Напомним, вспышки АЧС зафиксированы в шести районах Краснодарского края. Речь идет о Староминском, Тихорецком, Ейском, Темрюкском районах, городах Сочи и Туапсе. Для контроля перемещения животных и продукции из свинины по региону в крае задействовано 11 постов, в ближайшее время будут открыты еще 15.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец ноября карантин был введен в четырех районах края. Последним стал Кореновский район. Ранее особый режим начал действовать на территориях Павловского, Красноармейского и Тихорецкого районов.

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