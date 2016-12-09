Магадан, 9 декабря, 2016, 10:59 — ИА Регнум. Органы опеки Магадана забрали из семьи гражданина Украины двоих детей. Малыши вместе с родителями два года жили в автомобиле. Их вернут родителям только после того, как они смогут организовать для них приемлемые условия.

Венецианов А.Г. Вот те и обед

Младшей девочке всего 2 года, и она прожила в машине всю свою жизнь, сообщают «Вести-Магадан». По информации телеканала, ни она, ни её брат не знали, что такое ванная, и до детского дома дети не видели игрушек и телевизора.

«Мы их неделю отмывали, они боялись воды, они кричали», — рассказала журналистам директор магаданского детского дома «Надежда» Людмила Петрова.

В Магадан семья приехала через всю Россию из Орловской области. Отец малышей Егор Жовнир — гражданин Украины, сейчас добивается получения российского гражданства. Мать — россиянка, но она инвалид детства и почти не разговаривает.

В отделе опеки мэрии Магадана пока родительских прав супругов не лишают. Сейчас семью пустили временно пожить в частный дом. С ними живёт дедушка, по словам которого, родители детей не пьют, а он с сыном хорошо зарабатывает на продаже металлолома.

Однако когда детей вернут в семью — пока неизвестно. Работников детдома смутило и то, что малыши не умеют жевать твёрдую пищу. Даже четырехлетний мальчик не знал, что такое каша или суп. Вопросы к содержанию детей остались и у медиков, которые обнаружили на теле детей странные следы. Предположительно, их оставило либо обморожение, либо сильный удар. Сейчас родителям пытаются объяснить, что детей им вернут только, когда они сами вернутся к нормальной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, граждане Украины активно приезжали в Орловскую область после начала гражданской войны в стране. Многие из них в 2015 году смогли получить российские паспорта.

Напомним также, что в программе переселения соотечественников в Магаданской области, по данным на конец 2014 года, приняли участие 319 граждан Украины. Власти региона тогда помогали им с трудоустройством, констатируя сложности с предоставлением жилья. На эти цели Колыма просила дополнительную финансовую помощь.

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