Новосибирск, 9 декабря, 2016, 11:58 — ИА Регнум. В ноябре цены на потребительском рынке Новосибирской области выросли на 0,1% по сравнению с октябрем текущего года. Продовольственные товары стали дороже на 0,6%, а вот непродовольственные наоборот, подешевели — в среднем на 0,1%, тарифы на платные услуги снизились на 0,7%. Такие данные предоставили ИА REGNUM в Новосибирскстате.

stevepb Чеснок

Среди продовольственных товаров за прошедший месяц заметно подорожали помидоры (на 14,1%), огурцы (на 12,4%), морковь и виноград (на 11,5%). Снизились цены на лимоны (на 12,6%), апельсины (на 11,1%) и сухие супы в пакетах (на 11,4%).

В группе непродовольственных товаров повышение цен произошло на карты памяти (на 7,2%), утеплённые комбинезоны для детей до года (на 5,9%) и женские зимние пальто (на 5,6%). Снижение цен было отмечено на сковороды (на 5,3%), стеклянные рюмки, фужеры (на 5,1%) и металлочерепицу (на 4,8%).

Цены и тарифы на большинство платных услуг в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем не изменились. Снижение цен отмечено на полет в салоне экономического класса самолета (на 31,1%) и проезд в поездах дальнего следования (на 2,4%).

С начала 2016 года (по сравнению с декабрем 2015 года) сводный индекс потребительских цен по Новосибирской области составил 104,3%. Цены на продовольственные товары увеличились на 3,8%, непродовольственные — на 5,7%, платные услуги населению — на 2,3%.

В группе продовольственных товаров с начала года увеличились цены на крупы: овсяные хлопья «Геркулес» (на 29,8%), гречневую (на 27,1%) и горох (на 13,5%). Заметно подорожали чеснок (на 32,8%), сливочное (на 23,2%) и оливковое (на 19,5%) масло. Из алкогольных напитков больше выросли цены на шампанское (на 10,8%) и пиво (на 10,4%). Отмечено значительное снижение цен на плодоовощную продукцию (на 14,4%), среди которой больше всего подешевели огурцы (на 55,1%), помидоры (на 36%) и белокочанная капуста (на 27%). Среди непродовольственных товаров с начала года наибольшее повышение цен зарегистрировано на велосипеды для детей дошкольного возраста (на 25,1%), футбольные мячи (на 24,5%) и роликовые коньки (на 17,7%). Из медицинских товаров стали дороже перевязочные материалы (на 20,4%) и корвалол (на 19,3%). Снижение цен отмечено на смартфоны (на 12,9%) и планшетные компьютеры (на 4,9%).

Из платных услуг населению больше всего выросли цены на удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 59,7%), из жилищных услуг — содержание и ремонт жилья для граждан — собственников (на 11,3%). Выросли тарифы на проезд в междугородних автобусах (на 11,2%). Стало дороже пребывание в санатории (на 13,5%), посещение музеев и выставок (на 11,9%) и поход в кино (на 9,7%).