Радио REGNUM: первый выпуск за 9 декабря
Москва, 9 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Заместителя министра культуры Григория Пирумова уволили с должности;
- Министерство юстиции России проверит внутренние приказы Федеральной службы исполнения наказаний после жалоб правозащитников;
- Российские власти примут меры по противодействию влиянию на детей тюремной субкультуры;
- Владимир Путин: Миф о создании телепорта в подвалах Кремля надо поддерживать;
- Губернатора Петербурга просят объяснить передачу «Зенит-Арены» за 1 рубль;
- «Серые банкиры» обналичили в Крыму более 2,5 млрд рублей.