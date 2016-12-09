Москва, 9 декабря, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Запретить новогодние корпоративы, открытки и подарки для госслужащих и сотрудников госкомпаний и госкорпораций предлагают депутаты Госдумы от ЛДПР, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря.

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«Новый год впереди, сейчас опять корпоративы начнутся — не только в Москве, но и по всей стране. Много мы увидим роликов в Youtube, опять сытые и довольные лица типа как Анатолий Чубайс в прошлом году продемонстрировал», — отметил замглавы фракции Ярослав Нилов.

«Запретить любые корпоративы за счет средств организаций, которые содержат долю Российской Федерации или вообще являются государственными или муниципальными», — предлагает парламентарий.

Кроме того, депутат предлагает запретить подарки — не только к Новому году. «Поздравления не только с Новым годом, но и с любыми другими праздниками — коробками все получают и депутаты, и министры, друг другу поздравления направляют — телеграммы, сувенирную продукцию», — говорит Нилов.

«Даже не читается все это, в урны все сваливается, а сколько денег тратится на почтовые расходы, на бумагу, на краску, на типографию. Достаточно официального поздравления на официальном сайте — бесплатно и хватит! Тоже экономия бюджетных средств», — заявил замглавы фракции в Госдуме.