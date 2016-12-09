Ростов-на-Дону, 9 декабря, 2016, 09:39 — ИА Регнум. В Ростовской области бушует ненастье. Уже с вечера вчерашнего дня ветер начал усиливаться до 22 метров в секунду, а ночью по южной половине, в том числе и в Приазовье, порывы ветра достигали 28 м/с. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 9 декабря, сильный ветер сопровождается осадками в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь, утром местами синопритики прогнозируют сильные метели с ухудшением видимости до 500−1000 метров. В отдельных районах гололед. На дорогах гололедица, снежный накат, заносы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

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В устье Дона утром и днем 9 декабря ожидается повышение уровней воды: на участке Азов и Ростов — с превышение неблагоприятной отметки, у Аксая с ее достижением. Такая же картина и в Таганрогском заливе. Здесь ожидается повышение уровня моря до неблагоприятных отметок и выше. Высокие уровни моря сохранятся в течение всего дня 9 декабря

Последствия непогоды дончане уже ощутили. Так, по уточненной информации Минпромэнерго, без электричества остались жители в 31 муниципальном образовании. Всего в зону отключения попали около 180 тыс. человек. Сообщение об отключении поступило в 01:45 9 декабря. Аварийно-восстановительные работы уже идут полным ходом. Для ликвидации последствий отключений привлечено 150 бригад энергетиков, более 600 человек личного состава, 156 единиц техники.

Кроме того, на помощь местным энергетикам должны прибыть бригады из Волгограда. Также прорабатывается вопрос по привлечению дополнительных сил и средств от энергетиков из Республики Калмыкия.

Как добавили в МЧС, развернут межведомственный оперативный штаб, на местах работают оперативные группы местных гарнизонов пожарной охраны.

По информации «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью и в первой половине дня 9 декабря по южной половине Ростовской области ожидается очень сильный юго-западный ветер, порывы 30−32 м/с. В большинстве районов небольшие и умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные осадки.