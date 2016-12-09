Тихвин, Ленинградская область, 9 декабря, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Ровно 75 лет назад, 9 декабря 1941 года, советскими войсками была проведена операция по освобождению города Тихвина, сорвавшая планы немецко-фашистских захватчиков замкнуть второе кольцо блокады Ленинграда и наглухо отрезать город на Неве от Большой земли. Годовщину этой победы сегодня отметят в Ленинградской области, сообщает ИА REGNUM.

Фотограф Г.А.Зельма Расчет противотанкового орудия сержанта А. Хромцова, отличившегося в боях с гитлеровцами. Тихвин. Ноябрь 1941

Без Тихвинской победы, подчеркнул губернатор региона Александр Дрозденко, не было бы «Дороги жизни», спасшей сотни тысяч ленинградцев.

«Сегодня мы отмечаем 75-летие освобождения Тихвина: годовщину одного из первых успешных наступлений наших войск в ходе Великой Отечественной войны. <…> В этот знаменательный день мы преклоняемся перед подвигом освободителей Тихвина, всех участников декабрьского наступления. И пусть в знак памяти и благодарности лягут сегодня живые цветы к могилам всех, кто отдал жизнь за Тихвин, за Ленинград, за нашу Великую Победу!», — заявил Александр Дрозденко по случаю памятной даты.

Освобождение Тихвина стало первой победой, развеявший миф о непобедимости немецкой армии. Также эта операция спасла жизнь Ленинграду — были увеличены нормы хлеба жителям блокадного города, сорваны планы немцев соединиться с финскими войсками и замкнуть второе кольцо блокады.

Именно этой победе трагического для СССР 41-го года посвящены строчки известной песни военных лет «Застольная Волховского фронта»:

Пусть вместе с нами земля Ленинградская

Вспомнит былые дела,

Вспомнит, как русская сила солдатская

Немцев за Тихвин гнала.

Наступление 4-й армии началось 11 ноября 1941 года. В первые дни наступление развивалось очень медленно — мешали многочисленные опорные пункты врага. Морозы в то время доходили до 40 градусов. Продвижение танков и пехоты затруднялось из-за обильных снегов. Однако Северной оперативной группе все-таки удалось обойти Тихвин и отрезать врагу пути отступления на запад и северо-запад. В течение двух недель 46-й танковый полк вел непрерывные бои на подступах к Тихвину.

Решающая фаза боев за город началась 7−9 декабря — в те дни под Москвой развертывалось серьезное контрнаступление советских войск.

Преследуя фашистов, войска Восточной и Северной групп вышли к окраине Тихвина. После мощного артиллерийского налета, в котором участвовало 200 орудий, в ночь с 8 на 9 декабря советские воины начали освобождение города. 9 декабря, не выдержав ударов советской артиллерии и пехоты, фашисты бежали из Тихвина.

Несмотря на то, что Тихвин находился под властью гитлеровцев лишь месяц, за это время они сожгли и уничтожили около 400 жилых домов и 36 зданий, занимаемых учреждениями и школами, все промышленные предприятия, почту, радиоузел, кинотеатр, краеведческий музей, все библиотеки. А Тихвинский монастырь был превращен гитлеровцами в застенок, где они чинили расправу над мирным населением.