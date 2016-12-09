Москва, 9 декабря, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Странам, не входящим в ОПЕК, 10 декабря предстоит принять решение по сокращению добычи. После того, как 30 ноября в Вене члены картеля впервые за 8 лет пришли к консенсусу, у игроков появилась уверенность в том, что остальные производители примкнут к соглашению и распределят 600 млн баррелей. Однако эйфория угасла, и на торговые площадки закрались сомнения, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

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Во-первых, по его мнению, «нет уверенности в том, что экспортеры будут соблюдать оговоренные квоты, как это случалось и ранее. Во-вторых, на рынки пришло осознание того, что удорожанием «черного золота» могут воспользоваться американские сланцевые компании. Масла в огонь подлили новые рекорды по добыче в ОПЕК, зафиксированные в ноябре».

«И, наконец, самая животрепещущая на данный момент тема — финальные консультации в рамках ОПЕК+. На сегодняшний день лишь 5 из 14 стран подтвердили свое участие в предстоящей встрече. Это Азербайджан, Казахстан, Оман, Мексика и Россия. Причем помимо РФ пока только Оман завил о готовности урезать объемы производства. Азербайджан намекнул на возможное сокращение экспорта, а Казахстан пока не определился. Пока общая картина не внушает оптимизма», — отметил Салас.

«С учетом всех этих фактов можно предположить, что в первую очередь сам картель сделает все возможное, чтобы финализировать сделку, но и риски присутствуют. Если рассматривать два возможных сценария под углом реакции цен, в случае позитивного исхода Brent может подняться выше максимумов в районе 55,30, а в случае провала — дойти до 47 и ниже», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 9 декабря нефть дорожает, в то время как инвесторы ожидают встречи стран, входящих и не входящих в ОПЕК 10 декабря, на которой будут обсуждаться меры по стабилизации рынка нефти. По состоянию на 08:08 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,07% — до 53,93 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI поднималась на 0,37% — до $51,03.