Санкт-Петербург, 9 декабря, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Прорыв трубопровода диаметром 500 мм привел к разливу горячей воды на проезжую часть проспекта Маршала Жукова в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило 9 декабря ГУ МЧС России по региону.

Https://vk.com/spb_today Прорыв теплотрассы в Петербурге. Скриншот из группы «ДТП и ЧП»

Информация о дефекте трубопровода горячего водоснабжения поступила в оперативные службы МЧС в 6:30. Прорвало трубопровод, принадлежащий ПАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», у дома 56 корп.1 на указанном проспекте.

Горячая вода разлилась на проезжей части на площади 400 квадратных метров. Сотрудники «Теплосети» начали ремонтные работы.

«Информация об отключенных потребителях уточняется. Погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в ГУ МЧС.

На месте ЧП также находятся сотрудники спасательного ведомства.