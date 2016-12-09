Проезжую часть проспекта в Петербурге залило кипятком
Санкт-Петербург, 9 декабря, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Прорыв трубопровода диаметром 500 мм привел к разливу горячей воды на проезжую часть проспекта Маршала Жукова в Кировском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщило 9 декабря ГУ МЧС России по региону.
Информация о дефекте трубопровода горячего водоснабжения поступила в оперативные службы МЧС в 6:30. Прорвало трубопровод, принадлежащий ПАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», у дома 56 корп.1 на указанном проспекте.
Горячая вода разлилась на проезжей части на площади 400 квадратных метров. Сотрудники «Теплосети» начали ремонтные работы.
«Информация об отключенных потребителях уточняется. Погибших и пострадавших нет», — подчеркнули в ГУ МЧС.
На месте ЧП также находятся сотрудники спасательного ведомства.