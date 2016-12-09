Москва, 9 декабря, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Пара USD/RUB все же смогла пересечь нижнюю границу диапазона 63,40 — 64,00, в котором она провела последние пять суток. Поддержку рублю оказали известия по поводу успешно прошедшей приватизации «Роснефти», считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Точнее, не сам факт приватизации, а понимание, что в этот раз бояться нечего, 2014 год не повторится, и рубль не обвалится.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В целом, на рынке осталось минимум факторов, которые могут влиять на российскую валюту. Она вошла в узкий диапазон, и выбить ее из него может только резкая смена настроений по доллару или нефти. Доллар США может начать укрепление уже в ближайшие дни в связи с приближением заседания ФРС, назначенного на 14 декабря. Так что в целом шансы возвращения в диапазон велики. И цель 64,00 остается реальной», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 9 декабря Центробанк РФ понизил официальные курсы евро и доллара. Курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 52,13 копейки и составил 63,39 рубля. Курс евро к рублю упал на 25,44 копейки — до 68,24 рубля. Цена на нефть марки Brent выросла на 0,07% — до 53,93 доллара за баррель.