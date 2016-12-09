Волгоград, 9 декабря, 2016, 09:04 — ИА Регнум. В Волгограде жители микрорайона Спартановка были вынуждены больше суток сидеть без воды. Водоснабжение в многоквартирные дома было прекращено из-за коммунальной аварии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Волгограда 9 декабря.

Volgadmin.ru Волгоград

Порыв на магистральном водоводе диаметром 1,2 тыс. мм в Тракторозаводском районе произошел еще 7 декабря по улице Героев Шипки. Краны в квартирах близлежащих домов стали сухими в 20:00. К работам по устранению течи приступили несколько аварийных бригад МУП «Горводоканала».

Читайте также: Озвучены версии прорыва нового водовода в центре Волгограда

Без горячей воды остались два района Волгограда

Причина прорыва, по словам специалистов, подвижка грунта, которая произошла в связи с резкими перепадами температуры, и сварочный шов изношенной трубы, проложенной в 1989 году. Он не выдержал нагрузки и лопнул. Трубу прорвало в самой нижней части, что осложняло восстановительные работы. Специалистам водоканала пришлось сначала обкопать магистраль и только после выемки грунта приступить к сварочным работам. Они были завершены к вечеру вчерашнего дня. Систему водой начали заполнять постепенно, чтобы избежать гидроудара.

Как сообщало ИА REGNUM, крупная авария на водоводе произошла в Волгограде летом текущего года. Из-за резкого падения давления в сетях горячего водоснабжения без воды остались 140 жилых домов Ворошиловского района областного центра. Также в зону отключения попали 28 образовательных учреждений (19 детсадов, девять школ, а также шесть лечебных учреждений).