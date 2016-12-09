Москва, 9 декабря, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги по нефти 8 декабря завершились ростом. По итогам дня цена на Brent восстановилась на 1,75%, до $53,92. Технически покупателям ничего не угрожает. Они могут спокойно сдвигать цену вверх до максимума 55,30 от 5 декабря.

Asrenaft.com Нефть

10 декабря в Вене пройдёт встреча стран, входящих и не входящих в ОПЕК. По слухам, существуют разногласия внутри стран ОПЕК по поводу того, что и на сколько сокращать. Эта неопределённость будет сдерживать рост нефтяных котировок.

На момент написания обзора за баррель Brent дают $53,80. Если цена повторно опустится ниже $52,80, то падение ускорится до уровня $50,80. Рост котировок до 54,50 привлечёт на рынок тех, кто фиксировал прибыль на уровне $55,30.