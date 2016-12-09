Москва, 9 декабря, 2016, 08:19 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 8 декабря закрылись разнонаправленно. Рубль заметно укрепился к евро и немного ослаб к доллару. По итогам дня курс доллар/рубль вырос на 0,08% до 63,28 руб., курс евро/рубль снизился на 1,35%, до 67,15 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Торги на внутреннем валютном рынке открылись по валютам незначительным ростом. Колебания проходили в узких диапазонах. Рубль торговался в минусе до оглашения решения ЕЦБ по процентным ставкам.

По итогам заседания ЕЦБ оставил три ставки на прежних уровнях: ключевую ставку рефинансирования на уровне 0,0%, ставку по депозитам на уровне — 0,40%, ставку по кредитам ЕЦБ на уровне 0,25%. Ежемесячные покупки активов остались на отметке 80 млрд евро до конца марта 2017 года.

Курс евро на Форекс сначала отреагировал на решение ЕЦБ ростом на 80 пунктов, до 1,0873, курс евро/рубль подскочил к уровню 68,77 руб. К закрытию часа евро сдал конкурентам все позиции, а во время пресс-конференции его падение ускорилось.

Оказывается, ЕЦБ продлил программу количественного ослабления до конца 2017 года. Единственное, начиная с апреля до января 2018 года объем ежемесячных покупок уменьшится до 60 млрд евро.

Курс евро/доллар снизился на 2,54% (-276 пунктов), до 1,0597, евро/рубль — на 2,4%, до 67,09 руб. Доллар/рубль консолидировался в диапазоне 30 копеек 63,24−63,54 руб. На фоне общего укрепления доллара российская валюта находилась под давлением. С другой стороны, его поддерживала дорожающая нефть. Цена на нефть сорта Brent выросла на 1,75%, до $53,92.

В Азии нефть торгуется в небольшом минусе, хотя цене ничего не мешает вернуться к уровню $54,45. По паре доллар/рубль сохраняется цель на уровне 61,81 руб., евро/рубль — 66,24 руб.