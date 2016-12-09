Новосибирск, 9 декабря, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Сибирский государственный университет путей сообщения оказался в центре коррупционного скандала. В вузе уже прошли обыски. «В настоящее время идут активные следственные действия в рамках нового уголовного дела по фактам получения взяток сотрудниками СГУПСа, в интересах следствия более конкретная информация пока не разглашается», — сообщили ИА REGNUM в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Stu.ru Сибирский государственный университет путей сообщения

«По разным данным — под подозрением правоохранителей сейчас от трёх до 14 человек. Следователи утверждают — никто из преподавателей пока не задержан», — подчеркивают «Вести. Новосибирск».

В самом университете говорят, что новые обыски — это продолжение следствия по делу, «которое было раньше, по поводу преподавателя».

«Мы с этим боремся. У нас разработаны определенные меры, политика открытости антикоррупционных мероприятий, и студенты, и сотрудники, которые знают какие-то факты, могут их передавать. На сайте есть антикоррупционный раздел, ящики в университете висят. У нас проводятся встречи с преподавателями и студентами. Борьба с этим процессом у нас идет», — прокомментировала ресурсу «НГС.Новости» начальник центра по связям с общественностью СГУПСа Светлана Павлова.

Напомним, меньше месяца назад следственные органы направили в суд дело доцента СГУПСА. Как сообщало ИА REGNUM, преподаватель обвиняется в получении взяток и служебном подлоге (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, доцент кафедры «Высшая математика» СГУПСа систематически за деньги «не замечала» невыполненные студентами контрольные работы и допускала их к экзаменам. За плату она могла поставить положительную оценку за экзамен без его фактической сдачи. Общая сумма полученных обвиняемой взяток составила более 260 тысяч рублей. Собраны и направлены в суд доказательства 315 фактов преступной деятельности обвиняемой.

Читайте также: Доцента Сибирского университета путей сообщения поймали на взятках