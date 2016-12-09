Антананариву, 9 декабря, 2016, 08:02 — ИА Регнум. На острове у восточного побережья Мадагаскара обнаружены обломки, которые, предположительно, могут принадлежать рейсу MH370, заявили родственники пассажиров пропавшего малайзийского рейса MH370, сообщает 9 декабря Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки

Ассоциация Voice370, в которую входят родственники пассажиров и членов экипажа рейса MH370, опубликовала сообщение в своем Twitter-аккаунте, что на побережье острова Нуси-Бураха были обнаружены обломки, которые, предположительно, могут принадлежать пропавшему рейсу.

«Все мы испытываем смешанные чувства», — опубликовано в Twitter-аккаунте Voice370.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс из Куала-Лумпура в Пекин, пропал над Индийским океаном в ночь на 8 марта 2014 года. На борту самолета находились 239 человек — 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Поисковая операция так и не дала результатов.

Представители международной ассоциации Voice370 заявили, что родственники погибших пассажиров рейса MH370 неоднократно требовали обследовать западную часть Индийского океана и восточное побережье Африки, однако этого сделано не было. С 3 по 11 декабря семь родственников погибших пассажиров проведут самостоятельные поиски обломков MH370 на Мадагаскаре.