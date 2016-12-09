Каракас, 9 декабря, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро на мероприятии в Каракасе, которое транслировалось в эфире государственного телевидения, сравнил своего бразильского коллегу Мишела Темера с Пиночетом.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

По его словам, Темер — это «наемный убийца». «То, что делает в Бразилии Мишел Темер, этого даже Пиночет в Чили не делал», — сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы пояснил, что в Бразилии Темером совершается социальное преступление — он пытается отобрать у народа Бразилии те социальные завоевания, которые ему были даны за время правления Инасиу Лулы да Силвы и Дилмы Руссефф.

Согласно планам новых властей Бразилии, уровень госрасходов должен быть заморожен на ближайшие 20 лет. Кроме того, предполагается серьезное сокращение социальных расходов.