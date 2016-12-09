Краснодар, 9 декабря, 2016, 07:48 — ИА Регнум. В Краснодарском крае наследил ураганный ветер. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 9 декабря, информация о нарушениях электроснабжения в ряде районов региона поступила на пульт дежурному около шести часов утра сегодняшнего дня.

61.mchs.gov.ru Непогода

В зону отключения попали Северский и Крымский районы, а также город Горячий Ключ. Всего без света непогода оставила более 10,4 тыс. жителей в пяти населенных пунктах.

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Капризы погоды: В Сочи шторм сменили морозы

К местам происшествий направлены оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Энергетики уже приступили к ликвидации последствий сильного ветра. Всего в восстановительных работах задействованы порядк­а 40 человек персонал­а Кубаньэнерго с составе 20 бр­игад, а также 20 ­единиц техники, в том­ числе высокой проход­имости. Потребители, пострада­вшие от непогоды, зап­итываются по резервны­м схемам.

Экстренное предупреждение о непогоде краевое МЧС распространило еще накануне. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь с 8 на 9 декабря по северу и в центральной части Азовского моря ожидалось усиление юго-западного ветра с порывами до 23−28 м/с, а на открытой воде порывы могли достигать 30 м/с, сильное волнение моря. Ближе к полуночи из-за неблагоприятных погодных условий была временно приостановлена работа Керченской паромной переправы. К утру она возобновилась, но работает по фактической погоде.

Однако ветер — не единственное, о чем предупредили спасатели. 9 декабря в Краснодарском крае, начиная с западных районов, также прогнозируется мокрый снег, дождь, местами сильные, гололёд и налипание мокрого снега.

Как сообщало ИА REGNUM, погода в Краснодарском крае последнюю неделю не перестает преподносить жителям региона сюрпризы. Прошлые выходные Сочи и Краснодар пострадали от ураганного ветра, шторм частично разрушил пляжи и набережные, снегопад внес коррективы в работу дорожных служб, а потом в край пришли морозы. Сегодняшний прогноз Гидрометцентра также неутешительный. Из-за осадков видимость на дорогах ухудшится до 500−1000 метров. Температура воздуха ночью в юго-восточных предгорьях достигала 10−15° мороза, днем воздух прогреется местами до 8° тепла. На дорогах края снежный накат и гололедица.