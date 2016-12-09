Якутск, 9 декабря, 2016, 07:46 — ИА Регнум. 8 декабря 2016 года в Государственной Думе состоялось первое заседание экспертов подкомиссии по вопросам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в котором приняла участие председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Ил Тумэна Первое заседание экспертов подкомиссии ГД РФ по вопросам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Как сообщалось ранее, Елена Голомарёва была включена в состав Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по делам национальностей под председательством Ильдара Гильмутдинова.

Заседание подкомиссии открыл председатель общественного Экспертного совета, председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов. Он сообщил, что руководителем подкомиссии назначен депутат Государственной Думы, президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации Григорий Ледков, заместителем — депутат Госдумы Татьяна Гоголева. Ильдар Гильмутдинов отметил, что с учётом важности вопросов, касающихся защиты прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ подкомиссия будет действовать на постоянной основе.

«Постоянно действующая подкомиссия даст возможность оперативно реагировать на проблемные вопросы, которые поступают из регионов», — сказал председатель Комитета Государственной Думы.

Вновь избранный председатель подкомиссии по вопросам коренных малочисленных народов Севера Григорий Ледков ознакомил экспертов с планом работы на 2017 год. Также рассказал о законотворческой работе профильного Комитета Госдумы, о мероприятиях проводимым Комитетом: парламентских слушаниях, «круглых столах», парламентских часах и выездных заседаниях в регионах.

Народный депутат Якутии, председатель профильного комитета парламента республики Елена Голомарёва выразила благодарность за возможность вплотную работать в качестве эксперта с обсуждаемыми проблемными вопросами. Парламентарий предложила широко использовать в работе проведение селекторных совещаний по обсуждаемым вопросам. По её мнению, добиться активного участия субъектов Федерации по проблемным законам можно таким путём.

Далее Елена Голомарёва остановилась на проблеме национальной идентификации представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В связи с тем, что в паспорте не указывается графа «национальность», малочисленные народы не имеют возможности идентифицировать свою национальную принадлежность. Елена Голомарёва внесла предложение — решить вопрос национальной идентификации представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации путём внесения соответствующих изменений в Положение «О паспорте гражданина Российской Федерации». Она выступила с резкой критикой проекта федерального закона о внесении изменения в ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», касающегося создания реестра коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности.

«Мы, представители коренных малочисленных народов Севера Якутии, пришли к единому мнению, — отметка о национальности должна быть в паспорте на странице с прочими отметками. Уже более 15 лет не ведётся статистическая отчётность, что затрудняет ведение комплексного мониторинга коренных малочисленных народов, хотя федеральные законы и Конституция Российской Федерации требуют ведения постоянного анализа», — сказала она.

Елена Голомарёва предложила провести совместное заседание Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока под председательством Николая Харитонова и Комитета Государственной Думы по делам национальностей и вынести на рассмотрение законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», который запрещает представителям коренных малочисленных народов двойное членство в различных общинах для исключения двойного получения субсидий и государственной поддержки.

«Если законопроект примут в таком виде, будет нанесён большой урон в развитии родовых общин, проект закона приведёт к стиранию стержня родовых общин. Надеемся, что мнение экспертов по данному законопроекту будет услышано и проект федерального закона будет снят с рассмотрения, как документ, не отвечающий гуманному народосбережению», — подчеркнула Голомарёва.

Председатель профильного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) напомнила, что законопроект был отклонён на «нулевом» чтении в Общественной Палате РФ как ухудшающий положение представителей коренных малочисленных народов Севера. Депутат отметила, что Общественная Палата РФ внимательно прислушивается к мнениям общественных организаций, внимательно изучает поднимаемые народом вопросы.

Также Елена Голомарёва предложила убыстрить принятие проекта федерального закона «О государственной поддержке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущих кочевой образ жизни» (в части приоритетного предоставления мер государственной поддержки лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущим кочевой образ жизни)» и поддержать принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу приобретения прав на земельные участки лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами», который внесён в Государственную Думу парламентом Якутии. Данный проект закона устраняет правовую коллизию в вопросах пользования землями коренных малочисленных народов.