Вашингтон, 9 декабря, 2016, 07:36 — ИА Регнум. 27 сенаторов США (12 республиканцев и 15 демократов) обратились с открытым письмом к избранному главе Белого дома Дональду Трампу, призывая его усилить поддержку Украины и проявить «твердость» по отношению к Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает в пятницу, 9 декабря, «Голос Америки».

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«В свете продолжающейся «агрессии» со стороны РФ и ее многократного отказа уважать территориальную целостность Украины и ее суверенное право выбирать свою собственную судьбу, мы (сенаторы) вновь призываем к увеличению объема политической, экономической и военной поддержки Украины со стороны США», — говорится в тексте письма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война вспыхнула на территории Украины в 2014 г. после того, как Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) восстали против госпереворота в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» (АТО) в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.

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