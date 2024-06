Гуанчжоу, Китай, 9 декабря, 2016, 06:05 — ИА Регнум. В Гуанчжоу состоялась торжественная церемония спуска на воду самого большого полупогружного судна в мире. Длина корабля «Синь Гуан Хуа» составляет 255 метров, ширина — 68 метров.

Coscol.com.cn COSCO Shipping Co

Судно будет эксплуатироваться Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd — одной из дочерних компаний COSCO, входящей в China Ocean Shipping Group. Спущенный на воду корабль стал восьмым и самым крупным полупогружным судном во флоте Сosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd, пишет «Чжунго жибао».

Полупогружные корабли используются для транспортировки тяжелых и негабаритных грузов. Чаще всего полупогружные судна перевозят буровые платформы или другие корабли, следующие на утилизацию.

До спуска на воду «Синь Гуан Хуа» самым большим судном данного класса считался голландский MV Blue Marlin, способный перевозить 56 тыс. тонн груза. Экипаж корабля составляет 55 человек.