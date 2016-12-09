Горно-Алтайск, 9 декабря, 2016, 05:33 — ИА Регнум. Глава Республики Алтай Александр Бердников провел совещание, на котором обсуждались проблемы реализации государственной молодежной политики. В совещании вопроса приняли участие представители органов исполнительной власти региона, руководители министерств и ведомств Республики Алтай, силовых структур. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на этом же совещании глава представил нового председателя Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту. Вместо Владимира Челчушева эту должность занял сопредседатель регионального отделения ОНФ Сергей Грушин.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Сергей Грушин

Как предполагают местные СМИ, не исключено, что в комитете и подведомственных учреждениях произойдет еще ряд кадровых изменений, поскольку Бердников в целом выразил недовольство тем, как его подчиненные занимались вопросами молодежной политики.

«Сфера молодежной политики — одна из наиболее чувствительных тем в общественно-политической жизни в Республике Алтай и в стране в целом. Мы не можем оставлять ее без внимания, тем более учитывая те риски, которые складываются вокруг Российской Федерации. Существует опасность проникновения негативных тенденций в молодежную среду», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Он обратил внимание присутствующих на то, что в республике активно развивается военно-патриотическое воспитание, поисковое и кадетское движение, созданы клубы десантников, моряков. Ведется большая работа с детьми из неблагополучных семей.

С докладом о реализации государственной молодежной политики выступила Наталья Екеева. Она рассказала об основных направлениях работы в данной сфере, участии Республики Алтай в федеральных и республиканских программах, кадровом обеспечении специалистами по работе с молодежью в муниципальных образованиях.

«Самое главное — вовлечь в эту работу муниципалитеты. В каждом муниципальном образовании должен быть специалист по межнациональным отношениям, по работе с общественностью, по работе с молодежью. Нужно системно заниматься этой важной работой», — сказал Бердников, заслушав доклад.

На этом совещании Бердников объявил об отставке председателя Комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Владимира Челчушева. На эту должность назначен Сергей Грушин, занимавший до этого должность директора специализированной детско-юношеской спортивной школы.

Справка ИА REGNUM

Сергей Грушин родился 18 сентября 1961 года. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, член Федерации дзюдо России, председатель Союза сельских спортсменов России. Тренер-преподаватель высшей категории более чем с тридцатилетним педагогическим стажем в системе спорта.

Воспитал несколько поколений спортсменов, около четырех десятков мастеров спорта России по самбо и дзюдо. Занимается общественно-политической деятельностью, является сопредседателем отделения ОНФ в Республике Алтай.