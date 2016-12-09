Стокгольм, 9 декабря, 2016, 03:38 — ИА Регнум. Правительство Швеции будет добиваться переезда Европейского агентства лекарственных средств (EMA) из Лондона в Стокгольм и Упсалу. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе шведского правительства, это стало возможным после того, как в Великобритании проголосовали за выход из ЕС.

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Для продвижения «кандидатуры Швеции» как будущего места расположения агентства властями страны создан специальный секретариат. Его основная цель — договориться с другими странами ЕС.

По словам шведского министра по европейским делам и торговле Энн Линде, переезд EMA в Швецию создаст в стране дополнительные рабочие места и привлечет инвестиции.

Правительство скандинавского королевства заверяет: в Швеции есть все необходимые условия для работы EMA. Королевское агентство медицинских продуктов — один из основных регулирующих профильных органов в ЕС, оно активно сотрудничает с EMA. Кроме того, в Швеции проводятся серьезные исследования в области фармацевтики, научные достижения быстро внедряют в производство. Помимо этого, в Швеции уже работает один из научных институтов ЕС — Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).