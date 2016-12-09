Хельсинки, 9 декабря, 2016, 03:32 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о том, что если цели правительства, связанные с экономическим ростом, не будут достигнуты к концу весны 2018-го года, то он покинет пост председателя партии «Центр». Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle.

Kauppakamari.fi Юха Сипиля

Сипиля верит в то, что правительству удастся вывести экономику страны из кризисного состояния к 2021 году. По словам премьер-министра, ситуация с занятостью улучшается, растёт число инвестиций, увеличиваются объёмы экспорта. Отметим также, что доверие финских потребителей к экономике достигло самого высокого уровня за последние пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВВП Финляндии за июль-сентябрь 2016 года вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В третьем квартале объёмы экспорта увеличились на 1,4% по сравнению с 2015 годом, импорта — на 0,7%.

Согласно прогнозу Европейской комиссии (ЕК), ВВП Финляндии вырастет на 0,8% в 2017 году. Ранее ЕК направила министру финансов Финляндии Петтери Орпо предупредительное письмо, в котором утверждается, что показатели дефицита государственного бюджета Финляндии слишком высоки. Брюссель также потребовал разъяснений от финских властей относительно проекта государственного бюджета на 2016 год. В ЕК утверждают, что финская экономика остаётся одной из худших в Евросоюзе.

Читайте также: Жизнь без Nokia: Финляндия просит финансовой помощи у ЕС