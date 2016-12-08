Ницца, Франция, 9 декабря, 2016, 00:58 — ИА Регнум. 8 декабря во Франции на стадионе «Альянц Ривьера» был разыгран последний матч группового этапа Лиги Европы (ЛЕ) между командами «Ницца» и «Краснодар». В группе I уже все решилось: с первого места выходит «Шальке-04», со второго — «Краснодар». Параллельно буду играть «Шальке-04» и «Ред Булл» (Зальцбург).

idreamlikecrazy Футбол

В первой тайме «Ницца» имела преимущество в качестве владения мячом, а быки обостряли резкими передачами, но голов команды не забили. Второй тайм оказался более результативным: на 52-й минуте ивуарийский опорный полузащитник Куасси Эбуэ выполнил проникающую передачу на российского бомбардира Федора Смолова, который аккуратно катнул мяч правой ногой из-под защитника в дальний угол ворот — 0:1. Молодой аргентинский голкипер Кардинал такого не ожидал! Почти сразу же на 61-й минуте защитник «Краснодара» Гранквист получил красную карточку за грубое нарушение в своей штрафной, и Алекси Боссети, вышедший на замену вместо Марио Балотелли, уверенно реализовал пенальти на 64-й минуте. Сразу же на 77-й минуте «Ницца» подает угловой, и Масксим Ле-Маршан замыкает низкий прострел в штрафную — 2:1. Волевая игра «Ниццы»!

В плей-офф вышли: «Шальке-04» и «Краснодар».

Группа I:

«Шальке-04» — 15 очков;

«Краснодар» — 7 очков;

«Ред Булл» (Зальцбург) — 7 очков;

«Ницца» — 6 очков.

Составы на матч:

«Краснодар»: Крицюк, Торбинский, Налдо, Гранквист, Енджейчик, Каборе, Подберезкин, Эбуэ, Ахмедов, Жоаозиньо, Смолов.

«Ницца»: Кардинал, Рикарду, Байсс, Данте, Сарр, Козьелло, Сери, Эйссерик, Беланда, Балотелли, Эстевао.

Главный арбитр матча: Сандро Шерер.

Голы: Смолов 52 — 0:1, Боссети (пен) 64 — 1:1, Ле-Маршан 77 — 2:1.