Амстердам, 8 декабря, 2016, 23:00 — ИА Регнум. 8 декабря состоялся заключительный матч группового этапа Лиги Европы на стадионе «АФАС» между командами «АЗ» (Алкмаар) и «Зенит» (Санкт-Петербург). Эта встреча важнее для хозяев, так как победа обеспечит им выход в плей-офф Лиги Европы. «Зенит» ещё после 4-го тура обеспечил себе прохождение группового этапа.

Benny Футбол

«Зенит» начал матч ужасно. Уже на 7-й минуте матча бразильский хавбек Жулиано ужасно обработал мяч, перехват от голландского полузащитника Бена Ринстра, удар с 20 метров — 1:0. Голкипер питерцев Лодыгин сыграл крайне неудачно. На 43-й минуте левый защитник «АЗ» Редгесиано Хапс подключился к атаке с фланга, получил мяч от нападающего Муамера Танковича, перекатил его под правую ногу, удар, гол от штанги — 2:0. Первый тайм остался за хозяевами.

Второй тайм гораздо бодрее начали гости. На 58-й минуте российский крайний защитник Александр Анюков выполнил проникающую передачу на бразильского хавбека Жулиано, который сильно пробил в дальний угол ворот — 2:1. В ответ на 58-й минуте шведский нападающий «АЗ» Муамер Танкович забил гол в ворота «Зенита», выстрелив с расстояния 30 метров. Счет становится 3:1.

На 80-й минуте российский нападающий Александр Кокорин прострелил с фланга, и очень неудачно подкатился Стийн Вюйтенс и замкнул прострел в свои ворота — 3:2.

«Зенит» остался на первом месте в группе с 15 очками после шести туров, а «АЗ» благодаря этой победе остался на 2-й строчке с 8 очками и вышел в плей-офф.

Группа D:

«Зенит» — 15 очков:

«АЗ» — 8 очков:

«Маккаби» (Тель-Авив) — 7 очков:

«Дандолк» — 4 очка.

Составы на матч:

«АЗ»: Рочет, Юхансон, Лукассен, Вайтенс, Хапс, Сентьенс, Ринстра, Мюрен, Бен Хассани, Вегхорст, Танкович.

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Новосельцев, Анюков, Хави Гарсия, Витсель, Жулиано, Мак, Дзюба, Джорджевич.

Главный арбитр: Хавьер Эстрада.

Голы: Риснстра 7 — 1:0, Хапс 43 — 2:0, Жулиано 58 — 2:1, Танкович 68 — 3:1, Вюйтенс (аг) 80 — 3:2.