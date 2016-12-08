Москва, 8 декабря, 2016, 22:26 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил поддерживать мифы о том, что в России идет разработка технологии телепортации. Об этом глава государства заявил сегодня, 8 декабря, на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов.

Джон Уотерхаус. Магический круг (фрагмент). 1886

В ходе заседания директор направления «Молодые профессионалы» Дмитрий Песков (пресс-секретарь президента России) пожаловался российскому лидеру, что западные СМИ выдернули из контекста информацию о развитии квантовой телепортации, в результате чего слово «квантовая» выпало, а новость о телепортации широко разлетелась в сети.

Британская Telegraph написала, что «команда Путина» создает телепорт за 2 триллиона долларов, и он будет готов уже к 2035 году. Испытания телепорта проходят в подвалах Кремля. СМИ утверждают, что телепорт русских станет главной угрозой безопасности всех стран Запада.

«Не надо было их разочаровывать. Надо было так эту версию и поддерживать», — с улыбкой ответил Путин.