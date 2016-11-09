Хельсинки, 8 декабря, 2016, 22:01 — ИА Регнум. Сегодня, 8 декабря, президент Финляндии Саули Ниинистё провел телефонный разговор с новым президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle.

Телефонный разговор

Темами беседы двух президентов стали, в частности, двусторонние отношения Финляндии и США, Россия и Арктический совет, председательство в котором весной 2017 года перейдет от США к Финляндии. Как отмечает издание, Дональд Трамп просил передать финнам, что они — замечательные люди.

Напомним, прежде Трамп провёл телефонные беседы с премьер-министрами Швеции, Дании и Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Саули Ниинистё заявил о том, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не повлияет на возможное членство Финляндии в НАТО.

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