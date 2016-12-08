Вашингтон, 8 декабря, 2016, 20:46 — ИА Регнум.



Pixabay.com Заморское финансирование

«Госдепартамент США выделит $520 тысяч на подготовку независимых журналистов в Белоруссии. Представителей СМИ будут обучать освещать события и проводить расследования, в которых заинтересованы американские власти», — сообщает RT со ссылкой на условия гранта, опубликованные на правительственном портале раскрытия информации о соискателях финансовой господдержки.

Издание отмечает, что Госдеп США финансировал похожие проекты на Украине за несколько лет до государственного переворота в этой бывшей советской республике. «Опрошенные RT эксперты уверены: грант выделен для подготовки к выборам 2020 года», — сказано в публикации.

Конкурс среди некоммерческих организаций на грант объявило Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США. От соискателе помощи требуется представить проект взаимодействия с независимыми белорусскими журналистами, который поможет привлечь больше читателей к альтернативным медиа, вещающим как на белорусском, так и на русском языках.

НКО будут обучать местных журналистов и редакторов, как писать новости, проводить расследования и пользоваться техникой. Журналистам при необходимости будут помогать юристы и психологи, им также будет предоставлено денежное вознаграждение.

В описании к гранту сказано: «Мероприятия программы должны включать в себя тренинги для представителей прессы, на которых будут практиковать навыки написания новостей и проведения журналистских расследований, а также анализировать и производить мультимедийный контент в соответствии с международными стандартами журналистики. Кроме того, необходимо обучить персонал навыкам работы с оборудованием и технике безопасности».

«НКО необходимо включить в план финансовую помощь в виде стипендий журналистам, редакторам и медиамаркетологам, а также предоставить им необходимые юридические и психологические услуги, чтобы способствовать профессиональному развитию независимых журналистов Белоруссии», — заявлено в описании к гранту.

Там также сказано, что все мероприятия, проводимые НКО совместно с другими учреждениями, а также финансирование, расходы и планы поездок будут утверждаться напрямую Госдепом США. Согласно техзаданию к гранту, проект должен привести к быстрым и долгосрочным реформам в Белоруссии.

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В 2016 году правительство США выделило $5 млн на поддержку СМИ в Боснии и Герцеговине, $6 млн — на похожий проект в Шри-Ланке, который планируется реализовать в течение четырёх лет, и $700 тысяч — для сотрудничества с журналистами в Бангладеш, сообщило RT, проанализировав правительственный портал раскрытия информации о соискателях финансовой господдержки. В сентябре Госдеп решил вложить $6 млн в развитие медиасектора Молдавии, который должен был стать «более устойчивым к политическому и финансовому давлению».

«За несколько лет до смены власти в Киеве Госдепартамент США начал финансировать похожие проекты по взаимодействию с украинскими медиа и молодёжными организациями, — напомнили в RT. — Как ранее отмечали СМИ, Национальный фонд демократии выплатил около $14 млн украинским НКО. С 2011 года они поддерживали антиправительственные демонстрации, которые привели к массовым протестам в центре Киева, а затем и к полной смене власти на Украине, в том числе к отстранению президента Виктора Януковича».

Политолог-американист Александр Асафов считает, что грант от Госдепа США может получить американский Национальный фонд поддержки демократии (National Endowment for Democracy, NED). Эксперт отметил: «Фонд ещё два года назад спонсировал белорусские оппозиционные СМИ и общественные организации перед президентскими выборами, поэтому именно ему будет поручена подготовка к следующим выборам в 2020 году».

Телеканал RT ознакомился с отчётом, опубликованным на официальном сайте NED, где говорится о работе организации в Белоруссии с 2014 года: почти на $40 тыс NED выпустил карманные календари и книги, в которых содержались программа вещания международных СМИ в Белоруссии, а также описание предвыборных кампаний оппозиции на президентских выборах в 2015 году в Белоруссии. Ещё $250 тысяч фонд потратил на уроки PR для представителей политических партий и примерно столько же на обеспечение безопасности независимым издательствам.

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Отметим, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM гражданские активисты в Белоруссии, включая оппозиционных, не видели упомянутых изданий и ничего не слышали о практическом применении оппозиционными лидерами навыков, якобы полученных при помощи NED. Некоторые из опрошенных политологов прямо заявили о разворовывании средств американских налогоплательщиков, на чём набили руку коррупционеры в США и их партнёры в Евросоюзе.

Согласно отчёту NED, в 2013 году он организовал обучающие семинары для местных активистов и журналистов, где лекторы рассказывали о праве собственности на землю «накануне президентских выборов в 2015 году». По информации корреспондентов ИА REGNUM, семинары для представителей прозападной оппозиции из Белоруссии в то время действительно проводились, но обсуждался на них отнюдь не земельный вопрос.

Среди медиа, обслуживающих прозападную оппозицию в Белоруссии, есть печатные и электронные СМИ. «К примеру, в стране вещает международная организация «Радио Свобода», на сайте которой говорится, что СМИ финансируется конгрессом США через Совет управляющих по вопросам вещания (Broadcasting Board of Governors, BBG)», — сказано в публикации.

Отметим, что «Радио «Свобода» вещает на Белоруссию из-за рубежа. На белорусской тематике со времён «холодной войны» специализируется «белорусская редакция «Радио «Свобода», переехавшая из Мюнхена в Прагу и ныне известная также как «пражская редакция». Причём среди белорусов большей популярностью пользуется не «белорусская» редакция, а «русская», считающаяся более «интеллектуальной».

"Ещё одно информационное агентство — Euroradio. FM, партнёром которого является Агентство США по международному развитию (USAID), — публикует на страницах интернет-портала статьи, посвящённые деятельности правительственной оппозиции, и фоторепортажи, например, с оппозиционной акции в центре Минска против продления срока службы президента, а также против творческого вечера российского журналиста Владимира Соловьёва, — обратли внимание в RT. — К оппозиционным медиа также относятся новостные издания «Хартия 97» и «Наша нива».

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