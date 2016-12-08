Гамбург, Германия, 8 декабря, 2016, 20:29 — ИА Регнум. В рамках проходящего в Гамбурге 23-го заседания Совета глав МИД государств — членов ОБСЕ министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился сегодня с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта Игорем Поповым (РФ), Джеймсом Уорликом (США) и Стефаном Висконти (Франция), а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе армянского МИД.

Mfa.am Встреча главы МИД Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

Собеседники обсудили ряд вопросов, касающихся процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. В этом контексте Налбандян подчеркнул, что Азербайджан уже несколько месяцев отказывается выполнять договоренности, достигнутые на саммитах президентов в Вене и Санкт-Петербурге, «препятствуя тем самым созданию соответствующих условий для продвижения переговорного процесса».

В свою очередь азербайджанские СМИ сообщают, что аналогичную встречу с посредниками провел также глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев рассказал, что на встрече был обсужден переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«В результате деструктивной политики Армении и попыток уклониться от встречи предложенную сопредседателями встречу в формате 2+3 (Азербайджан, Армения + Россия, США, Франция) на уровне министров провести не удалось», — подчеркнул он.

Эксперты, таким образом, констатируют, что все усилия посредников, которые в последние месяцы пытались организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана на «полях» саммита в Гамбурге, ни к чему не привели, и переговоры по Карабаху зашли в тупик.

Эльмар Мамедъяров уже выступил на заседании Совета глав МИД стран — членов ОБСЕ, в частности заявив, что апрельская эскалация показывает, что ситуация на линии соприкосновения опасная, и напряженность может возникнуть в любой момент.

«Статус-кво устойчивым быть не может и должен быть изменен. Мы высоко оцениваем венские и санкт-петербургские обсуждения и считаем, что эти шаги сделаны в правильном направлении. Благодарим сопредседателей, и в частности президента России Владимира Путина, за усилия в этом направлении. Следует сохранить эту динамику. Надеемся, что Минская группа сыграет в этом важную роль», — сказал азербайджанский министр.

Он также напомнил, что было принято решение расширить офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ: «Азербайджан принял это и ждет конструктивных переговоров. Недавние заявления армянской стороны показывают, что Армения не хочет конструктивных переговоров. Эта страна расширяет военный потенциал на оккупированных территориях и меняет на них ситуацию. Это демонстрирует истинные цели Армении. Ближайшее будущее покажет, примет ли Армения действительно участие в переговорах или придаст импульс нестабильности в регионе», — сказал Мамедъяров (цитата по «АПА»).

Читайте также: Выполнит ли Чавушоглу «задание» Лаврова по Карабаху

Примечательно, что сегодня, 8 декабря, президент Армении Серж Саргсян отбыл с рабочим визитом в Нагорный Карабах, где в рамках военного сотрудничества между Ереваном и Степанакертом в штабе Армии обороны проведено совещание с участием высокопоставленных военных. «Обсуждались вопросы армейского строительства. Командующий Армией обороны доложил президентам двух стран о работах, осуществлённых за последние месяцы на передовой линии. В ходе совещания обсуждались также вопросы, касающиеся пополнения армии вооружением и новыми технологиями», — говорится в сообщении пресс-службы президента Армении.