Симферополь, 8 декабря, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Правоохранительные органы в Крыму остановили работу конвертационного центра, занимавшегося обналичиванием крупных сумм денег. Официально МВД сообщает, что на счета подозреваемых поступило «более 46 млн рублей». Источник ИА REGNUM в правоохранительных органах утверждает, что через «серых банкиров» прошло 2,6 млрд рублей в 2016 году.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

«Установлено, что участники данной группы, используя клиентов из числа индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляли фиктивные банковские операции с целью обналичивания денежных средств, — сообщили в пресс-службе МВД. — Всего на счета подозреваемых поступило более 46 млн рублей, которые в последующем были незаконно обналичены. В ходе обыска у злоумышленников были обнаружены документы и печати различных юридических лиц и организаций, которые использовались в указанной незаконной банковской деятельности».

По информации собеседника ИА REGNUM, работающего в правоохранительных органах, реальная сумма, прошедшая через конвертационный центр, в разы больше.

«46 миллионов — это только один из эпизодов преступной деятельности. Реально через счета этого конвертационного центра в 2016 году прошло 2,6 миллиарда рублей», — сообщил собеседник агентства.

В интересах следствия правоохранительные органы не сообщают, чьи деньги обналичивали «серые банкиры». Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).