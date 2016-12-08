Радио REGNUM: второй выпуск за 8 декабря
Москва, 8 декабря, 2016, 19:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Гибель детей в Югре: спортшколу «Сибиряк» закрывают, директор отправлена под домашний арест;
- Минобороны опровергло сообщения СМИ о причинах крушения Су-33;
- Лавров и Штайнмайер провели переговоры о ситуации в Алеппо;
- В Евросоюзе договорились о плане безвизового режима для Украины и Грузии;
- Британский парламент высказался в поддержку плана по Brexit;
- Парламент Южной Кореи внес на рассмотрение законопроект об импичменте президенту.