Москва, 10 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Неэффективность «системы» ЖКХ оплачиваем все мы, жители многострадальной страны, и как-то все с этим уныло смирились. Верхне-федеральная власть неоднократно обещала навести порядок в этой сфере, но ничего лучше не придумала, как «спустить» проблему на региональный уровень, и далее по нисходящей.

Постановление Отдела МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Инженерной службы района Чертаново Южное ЮАО города Москвы

Как следствие, «система» деградирует при кратном росте тарифов и благополучно избегает публичного контроля, рапортуя о росте ее мнимой «прозрачности». Полномочные контрольные и надзорные органы проявляют активность, когда уже где-то прорвало, затопило или взорвалось, в прямом и в переносном смысле, но пока гром не грянул, наблюдается идиллия при полном взаимопонимании «систем».

Остается надежда, что отсутствие не то чтобы «громких», но и вообще каких-либо «дел» объясняется отсутствием событий или составов, а не бездействием или некомпетентностью компетентных органов. Между тем на хозяйстве «крутятся» сотни миллиардов, и хочется верить, что у каждого бесхозного миллиарда есть свой хозяин, который точно знает, сколько, откуда, куда и где осело.

Введение в «системный» анализ

По заведенной у нас традиции можно было бы ограничить «системный» анализ вышучиванием нерадивых управдомов, расплодившихся до масштабов управляющих организаций, если бы речь шла о чем-то незначительном. Однако речь идет о сфере жизнеобеспечения, деградация которой грозит самыми серьезными последствиями, а легальное и нелегальное стяжательство в этой сфере повышает градус «социальной напряженности», что верхней власти объективно противопоказано.

Невозможность приставить надзирателя к каждому голубому воришке побуждает верхнюю власть возложить на потребителей жилищно-коммунальных услуг право самим контролировать тех, кому они платят. В соответствии с принципом «прямой демократии» Жилищным кодексом РФ установлено не то чтобы право, а прямая «обязанность» граждан — собственников жилых помещений проводить общие собрания, определять способу правления общим имуществом и условия договора управления, выбирать управляющую организацию и своих представителей для согласования и подписания договора с УО. Жилищным кодексом предоставлено общему собранию собственников в том числе правоопределять размер платы за услуги управляющей организации, контролировать ее деятельность, рассматривать на общем собрании отчет УО.

Однако одно дело создавать изобилие и видимость законов, другое дело — обеспечить их исполнение. Когда особо продвинутые чиновники сводят проблемы в ЖКХ к пассивности граждан в реализации своих законных прав, они или лукавят, или не знакомы с реальным положением.

Умудренные жизненным опытом граждане держатся принципа «все равно ничего не добьешься», потому как если кто сам еще не сталкивался, то уже наслышан о круговой поруке чиновных «на местах», будь то чиновные в мантиях, в погонах или без оных. До царя далеко и не достучаться, а бояре-то рядом.

Всякий умысел призвать разомлевших от безнаказанности к закону вызывает непроизвольное обвисание ветвей власти в непроходимую стену, ограждающую «систему» бюрократического кормления от посягательств на ее спокойное существование. Вотще заблуждаться, что от феодального бесправия страдает малограмотный народ где-нибудь в далеком захолустье, бюрократический феодализм цветет метастазами и в любимой столице.

В первопрестольной издревле, со времен прежнего мэра, создана система обороны против федеральных младореформаторов, насаждающих чуждые патриархальному укладу чужеземные традиции. И хотя «крепкий хозяйственник» столицу не удержал, столичная «система» ЖКХ остается государством в государстве, и чужие здесь по-прежнему не ходят.

Тыл прикрывают московские суды, готовые принять любое нужное решение. И даже правоохранительная часть исполнительной власти предпочитает не конфликтовать с распределяющей жилищные блага другой ее частью.

История и предыстория

Первый рубеж обороны держали фиктивные ТСЖ, учрежденные с государственным участием. Эти бумажные ТСЖ заключали фиктивные договоры с управляющими организациями, причем вступить в такие ТСЖ и как-то повлиять на их деятельность граждане — собственники квартир не могли, поскольку реально эти ТСЖ не существовали.

При новом мэре фиктивные ТСЖ ликвидированы как «не ведущие деятельность», однако им на смену пришла новая напасть — фальсификация общих собраний собственников жилых помещений, протоколов общих собраний и договоров управления многоквартирными домами. Насколько массовыми стали такие фальсификации, неизвестно, поскольку никто не проверял, однако весьма вероятно, что большинство москвичей живут и не знают, что их право собственника квартиры кем-то узурпировано, а подпись банально подделана.

По крайней мере история с ГКУ «Инженерная служба района Чертаново Южное» и ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное», которые попались на такой фальсификации, но взяты «системой» под защиту, свидетельствует о ее системном, а не единичном характере. Эта история имеет свою предысторию.

Дабы исполнить свой священный долг по проведению общего собрания, определению размера платы и его контролю, инициативные граждане обратились в районную управу, где были уведомлены о наличии «системного» ТСЖ, которое заключило договор с последней из упомянутых УО, куда и следует обращаться. Исчерпав возможности разыскать фиктивное ТСЖ, граждане запросили в УО копию договора и сведения о месте пребывания руководителя ТСЖ, а также информацию о количестве и стоимости услуг, предоставление которой потребителям предусмотрено законом.

Разумеется, ничего предоставлено не было ни тогда, ни до сих пор, что и породило сомнения в легитимности «системы» и соответствии собираемой платы фактически предоставляемым услугам. Единственным результатом «хождения по кругам» административной иерархии стала разведка оборонительных позиций коммунальщиков в Чертаново Южном.

Диспозиция

Сведения о лицах, указанных в качестве подписантов фиктивных договоров, «системой» не предоставляются под предлогом «защиты персональных данных». Усиление бездействием чертановских правоохранителей и покровительством Чертановского суда позволяет отражать безоружных граждан с их наивной верой в торжество закона без поддержки тяжелым вооружением.

Ссылки на нормы законов отбиваются коммунальными «юристами» понятиями типа «для вас закон — платить», «нас есть кому контролировать», «мы представляем государство», то есть круче любых законов. Предусмотренные законом отчеты подменяет планово-расчетная ведомость с итоговыми суммами без какого-либо их обоснования. Ни акты с датами оказания услуг, ни расчеты с подрядными организациями, ни результаты сверки в отчет УО не попадают.

Их сокрытие тем более удивляет, что на втором рубеже коммунальной обороны УО выступают в качестве финансовых прокладок, и их отчеты не несут угроз разоблачений. Собранная УО плата распределяется между многочисленными подрядчиками, и именно в этих не подлежащих контролю ООО-шках происходит все самое интересное.

Над позициями южночертановских коммунальщиков реет лозунг «Мы работаем по утвержденным тарифам, все претензии — к правительству Москвы». Между тем столичный департамент ЖКХиБ утверждает предельные цены и расценки, которые коммунальщикам превышать нельзя, как и определенную на их основе плату за услуги.

Это означает, что те потребители, которым коммунальщики навязали «утвержденные тарифы», получают минимум услуг по максимальной цене, при том что обоснованный размер платы может быть ниже или при той же плате — количество услуг больше. Для снижения размера платы из московского бюджета подконтрольным УО выделяются субсидии. Однако это та же плата неэффективной «системе», взимаемая косвенно через налоги, которые закладываются во все московские цены и повышают общую стоимость жизни в Первопрестольной.

Практика коммунального ценообразования основана на порочном принципе «от достигнутого», при котором достигнутый в истекшем году уровень затрат увеличивается на инфляцию и становится плановым показателем (тарифом) на следующий год. Такому подходу противопоказана экономия затрат, которая еще с советских времен наказывается «урезанием фондов», в связи с чем затраты и тарифы ЖКХ все время растут, а эффективность падает.

Задачей коммунальщиков становится формирование бумажной бухгалтерии под плановые показатели вне связи с реальными потребностями и обоснованными затратами. Существуют ли секретные файлы реальной бухгалтерии, пока неизвестно, «система» это скрывает.

Сюжет: эпизод первый

Приблизительно через год после обращения к новому столичному мэру фиктивное ТСЖ было ликвидировано, что открыло возможность заключения с районной УО предусмотренного законом договора. Согласно пункту 23 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением правительства РФ, по требованию любого собственника помещения управляющая организация обязана заключить с ним договор, при этом любой собственник вправе инициировать заключение договора управления многоквартирным домом.

По истечении полугода после такого инициирования вдруг выясняется, что общее собрание собственников уже «состоялось» и договор управления многоквартирным домом кем-то уже подписан. Еще через полгода повезло получить копии фальшивых протокола общего собрания и договора управления многоквартирным домом, а затем и стандартную отписку о «защите персональных данных» их вымышленных подписантов.

При самостоятельном их розыске повезло еще раз, удалось найти ничего не подозревающую гражданку, чья подпись подделана в фальшивых протоколе и договоре. Она и подтвердила, что о созыве и проведении общего собрания слышит впервые, ни в чем подобном не участвовала, председателем совета многоквартирного дома никогда не избиралась, протокол общего собрания и договор управления с УО не подписывала.

Подделка ее подписи в протоколе и договоре видна невооруженным глазом, достаточно сравнить ее с подписью в паспорте и других подлинных документах. Дальнейшее «вскрытие» схемы фальсификации было делом техники.

Под предлогом организации общего собрания ГКУ «Инженерная служба района Чертаново Южное» получило доступ к реестру собственников помещений в многоквартирном доме. По истечении полугода оно получило доступ к сведениям о собственниках, продавших свои квартиры в этом доме и сменивших место жительства и место регистрации.

Именно такие собственники и составили круг лиц, чьи подписи без их ведома подделаны в фальшивом протоколе не проводившегося общего собрания. Из их числа определен «председатель совета дома», чья подпись подделана в договоре управления многоквартирным домом. Затем фальсификаты переданы в ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» (ранее — ГУП «ДЕЗ района Чертаново Южное»), директор которого и подписал фальшивый договор «задним числом», разумеется, ничего не подозревая о совершенном преступлении.

«Заднее число» составляет не менее полугода, поскольку Жилищным кодексом установлен срок давности шесть месяцев для обжалования в суд решений общих собраний собственников. Появление фальсификатов через полгода после указанной в них даты исключает, по расчету коммунальных «юристов», возможность оспорить фальсификаты в суде, однако упущено, что для ничтожных сделок установлен срок давности три года, причем с момента, когда заинтересованное лицо узнало о нарушении своих прав.

Феодальное право

Для придания легитимности фальсификаторы ссылаются на фальшивый договор как на «утвержденный департаментом». Между тем столичный департамент ЖКХиБ всего лишь рекомендовал примерную форму договора управления многоквартирным домом, причем еще в 2011 году. С тех пор внесены изменения в коммунальное законодательство, примерную форму договора утвердил федеральный Минстрой, о чем чертановоюжненские коммунальщики, разумеется, не знают.

Фальшивый договор позволяет им не вносить на утверждение общим собранием собственников ни предложения о размере платы за услуги, ни годовой отчет УО. Размер платы на основе «утвержденных» предельных цен и тарифов предлагается принять как данность или «найти себе другую УО». В феодальной коммунальной системе, где территории поделены между «системными» УО, а прочие не могут с ними конкурировать, у граждан — собственников квартир не остается другого выхода, кроме как заставить «систему» соблюдать закон.

Законно избранный по такому случаю совет многоквартирного дома по результатам поквартирного обхода в первом же своем протоколе зафиксировал факт произведенной коммунальщиками фальсификации. Однако ни уведомление о ничтожности договора управления многоквартирным домом, ни предложение проекта договора, соответствующего закону, не возымели никакого действия.

Убежденные в своей безнаказанности, коммунальщики Чертаново Южного продолжают ссылаться на фальшивый договор как на «действующий», объявили о его односторонней «пролонгации» и даже разместили в публичном доступе на сайте. Тем более что «система» приняла свое детище в Чертаново Южном под защиту.

На обращение совета дома к столичному мэру пришел ответ из окружной префектуры, дословно повторяющий ответ южночертановских коммунальщиков. Следующей «умыла руки» Мосжилинспекция, сославшись на отсутствие полномочий по проверке подлинности протоколов общих собраний и подписей в них.

С учетом известной «практики» Чертановского районного суда, совет многоквартирного дома решил обратиться за защитой в прокуратуру Москвы, в силу закона осуществляющей надзор за законностью действий государственных органов и учреждений. В отличие от иных должностных лиц, искренне не считающих узурпацию прав граждан и подделку подписей ни преступлением, ни заслуживающим внимания событием, в прокуратуре Москвы признали «наличие проблемы».

Подделка подписи, как и любая другая фальсификация воли граждан, не только нарушает их права и охраняемые законом интересы, но и порождает обязательства и ответственность перед заинтересованными лицами в случае причинения им морального или имущественного вреда. Поэтому подобные деяния квалифицируются как уголовное преступление, в данном случае — превышение должностных полномочий или самоуправство.

Движение дела

В столичной прокуратуре обращение зарегистрировали и направили Чертановскому межрайонному прокурору предписание организовать проверку. По заведенной «на районе» традиции Чертановский прокурор переслал материал в Отдел МВД по району Чертаново Южное, где он и был успешно списан в архив.

Его следы удалось разыскать спустя три месяца и, как оказалось, чертановоюжненским полицейским было что скрывать. Ожидалось, что после установления общеизвестного факта фальсификации в возбуждении уголовного дела будет отказано под предлогом отсутствия «установленного круга лиц» или «установленного ущерба», тем более что для выявления ущерба необходим доступ к реальной бухгалтерии УО и подрядных ООО-шек.

Однако действительность превзошла все ожидания. Оказалось, что проводивший «проверку» сыщик умудрился не найти в своем районе целое государственное учреждение. Посетив ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» и не обнаружив там ГКУ «Инженерная служба района Чертаново Южное», которое находится по другому адресу, сыщик решил, что оно «не существует», из чего заключил, что правонарушение «не выявлено».

Опрашивать потерпевших, включая лицо, чья подпись подделана, а также извещать заявителя чертановские пинкертоны сочли неуместным. Уровень их «квалификации» наглядно характеризует отказной материал, который тем не менее утвержден начальником ОМВД и не вызвал нареканий в чертановской прокуратуре, что и позволило списать дело в архив.

Бездействие чертановских защитников закона обжаловано в прокуратуру Москвы, откуда Чертановскому межрайонному прокурору повторно направлено предписание провести прокурорскую проверку с приложением перечня необходимых действий.

На этой стадии дело «умерло» повторно. То ли в чертановской прокуратуре устали от непосильной работы, то ли порадели неустановленному человечку, то ли боятся обнаружить массовый характер фальсификаций и нечаянно разворошить «осиное гнездо».

Одновременно с жалобой в прокуратуру подано обращение в Приемную Президента, которое зарегистрировано и перенаправлено руководству МВД. Пройдя полицейские инстанции, обращение к Президенту РФ направлено на рассмотрение в ОМВД района Чертаново Южное, то есть в орган, действия которого обжалуются.

Как уже известно, из этого органа выдачи нет, его реакции не дождались ни заявители, ни президент. Сомнений нет, что служба полицейских в районе Чертаново Южное и опасна, и трудна, в связи с чем длительное сидение на теплых местах вызывает стойкую утрату способности к адекватной реакции.

Перспективы дела

Разрастание феодальной опухоли ведет к непроходимости управляющих воздействий «сверху» в бюрократической иерархии, а раздражающие сигналы «снизу» подавляются устоявшейся «практикой» существования феодальной бюрократии в собственных интересах. Терпение народом «плохих бояр» издревле держалось верой в «хорошего царя», который «просто не знает». Крах последней иллюзии обычно приводил к краху империи, какой бы гармоничной, суверенной или демократичной она ни казалась.

А пока при негласной поддержке или попустительстве полномочных органов коммунальная бюрократия продолжает закрытое от публичного контроля автономное существование, тарифы растут, системы жизнеобеспечения ветшают. «Система» держится на полурабском труде приезжих из Средней Азии, в росте производительности труда, оптимизации и эффективности она объективно не заинтересована, но заинтересована в росте цен и тарифов.

Принуждение граждан к экономии ростом тарифов ведет разве что к тому, что граждане перестанут мыться. Принудительные взносы на капремонт, если не будут разворованы, в лучшем случае поддержат морально устаревшее ЖКХ в его текущем полуаварийном состоянии.

В повышении эффективности «системы» объективно заинтересованы те, кто платит за ее содержание. Необходим прямой контроль системы ЖКХ потребителями, включая контроль формирования затрат, коммунальных цен и тарифов, однако этому препятствует феодальная бюрократия.

Поэтому пока наши доблестные правоохранители и судьи будут разменивать закон и правосудие на личные жилищные блага, нам придется оплачивать и их содержание с их жилищными благами, и неизменно растущие коммунальные тарифы и цены. Если лечение невозможно, требуется хирургическое вмешательство.

Неудобные материалы дела: «На нет — и суда нет!»

Документ № 1.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Инженерной службы района Чертаново Южное ЮАО города Москвы (ГУ «ИС района Чертаново Южное») по причине того, что сотрудник Отдела МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы для проверки жалобы направился в ГБУ «Жилищник» и выяснил, что по данному адресу никакого ГУ «ИС района Чертаново Южное» нет.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела МВД России

по району Чертаново Южное г. Москвы

подполковник полиции Слуханов Д. В.

«02» апреля 2016 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ Об отказе в возбуждении уголовного дела /

г. Москва

02.04.2016 г.

Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы капитан полиции Волков В. В., рассмотрев материал проверки по заявлению гр. ФИО, зарегистрированного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 152, корпус 8, зарегистрированный в КУСП №6048 от 25.03.2016 года,

УСТАНОВИЛ:

25.03.2016 года в Отдел МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы поступил материал проверки по заявлению от гр. ФИО, зарегистрированного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 152, корпус 8, в котором он сообщает о том, что сотрудниками ГКУ «ИС района Чертаново Южное» фальсифицирован факт проведения, 16.04.2013 года, общего собрания собственников помещений в нашем многоквартирном доме.

В ходе проверки установлено, что из объяснения ФИО следует, что сотрудниками ГКУ «ИС района Чертаново Южное» фальсифицирован факт проведения 16.04.2013 года общего собрания собственников помещений в нашем многоквартирном доме, которое на самом деле не проводилось, фальсифицированы протокол общего собрания и договор управления многоквартирным домом от 16.04.2013 с подделкой подписей жильцов, которые на самом деле указанные документы не подписывали. Такое общее собрание собственников не проводилось, жильцы дома о его проведении не уведомлялись, в собрании не участвовали, по повестке не голосовали.

В ходе проверки осуществлялся выход по адресу: г. Москва улица Газопровод дом 11, корпус 2. с целью опросить сотрудников ГКУ «ИС района Чертаново Южное» по фактам, изложенным в заявлении ФИО.

По данному адресу расположена организация ГБУ «Жилищник», организации с названием ГКУ «ИС района Чертаново Южное» не существует. Опросить сотрудников ГКУ «ИС района Чертаново Южное» не представилось возможным.

На основании изложенного, учитывая, что в отношении ФИО было совершено преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, не выявлено, а также руководствуясь ст. 24, ч. 1. п. 2 и ст.ст. 144, 145, 148 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по заявлению гр. ФИО по основаниям п. 2 части 1 ст. 24 УПК РФ:

2. Копию настоящего постановления направить прокурору Чертановской межрайонной прокуратуры старшему советнику юстиции Чепи-ипа В.Р.;

3. Копию настоящего постановления направить гр. ФИО, разъяснив последней, что данное постановление может быть обжаловано в прокуратуру или суд в порядке, установленном ст. 124, 125 УПК РФ.

Участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы капитан полиции В. В. Волков.

СОГЛАСЕН

Заместитель начальника по ООП Отдела МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы майор полиции А. Г. Тимесков.

Постановление Отдела МВД России по району Чертаново Южное г. Москвы об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Инженерной службы района Чертаново Южное ЮАО города Москвы

Документ № 2

Жалоба Совета многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 152, корп. 8 в Прокуратуру города Москвы с требованием отменить Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (Документ № 1). Отказ в возбуждении уголовного дела признан законным и обоснованным.

Прокурору города Москвы

пл. Крестьянская Застава, д. 1, Москва, 109 992

ЖАЛОБА

По результатам рассмотрения обращения Совета многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 152, корп. 8

В компетенцию прокурора города Москвы, как прокурора субъекта Российской Федерации, входит рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина государственными органами (учреждениями) города Москвы. Советом нашего многоквартирного дома принято решение (пункт 3 Протокола № 4 от 19.12.2015) о направлении Прокурору Москвы обращения о фальсификации сотрудниками Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Чертаново Южное» факта проведения 16.04.2013 общего собрания собственников помещений в нашем многоквартирном доме, протокола общего собрания и договора управления многоквартирным домом от 16.04.2013 с подделкой подписей жильцов.

21.12.2015 указанное обращение передано в Прокуратуру Москвы председателем Совета дома, копию обращения с отметкой о приеме прилагаем. К обращению прилагались копия указанного фальсифицированного протокола общего собрания от 16.04.2013, а также Протокол № 1 Совета дома от 23.03.2015, пунктом 7 которого установлен факт указанной фальсификации.

Как следует из указанного фальсифицированного протокола общего собрания от 16.04.2013, в общем собрании якобы приняли участие собственники и их представители, которые «своими голосами представляют 100% от всех голосов собственников в многоквартирном доме». Таким образом, для установления факта фальсификации достаточно показаний хотя бы одного собственника о его неучастии в указанном общем собрании, при этом имеются такие показания как минимум 11 членов Совета многоквартирного дома, подписавших Протокол № 1 Совета дома от 23.03.2015 и, как указано в обращении, любой из жильцов нашего дома может дать показания в отношении указанной фальсификации.

Обращение направлено Прокуратурой Москвы для рассмотрения по существу Чертановскому межрайонному прокурору, копию сопроводительного письма прилагаем. 20.02.2016 заявителем направлено обращение на электронный адрес Чертановской межрайонной прокуратуры с просьбой известить о проведении проверки, в ответ на которое 07.04.2016 заявителю поступила копия сопроводительного письма о направлении материала Начальнику ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы (копию письма и почтового конверта прилагаем).

20.05.2016 заявителем направлено с сайта УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве обращение Начальнику ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы с просьбой уведомить о проведении проверки и должностном лице, проводящем проверку. В связи с отсутствием ответа заявитель обратился к начальнику ОМВД по району Чертаново Южное в порядке личного приема, на котором выяснилось, что органом дознания втайне от заявителя составлен отказной материал, при этом протокол об отказе от 02.04.2016 вручен заявителю только 14.06.2016 на личном приеме.

Также заявителю стало известно, что отказной материал направлялся в Чертановскую межрайонную прокуратуру, которая не нашла в нем нарушений закона, после чего «материал вернулся и был списан в архив». Копию протокола об отказе от 02.04.2016 прилагаем.

Из этого протокола следует, что причиной отказа оказалось то, что лицо, проводившее проверку, «осуществило выход» по месту нахождения ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» и, не обнаружив там ГКУ «ИС района Чертаново Южное», пришло к выводу, что данная организация «не существует». Тем самым лишив себя возможности «опросить сотрудников ГКУ «ИС района Чертаново Южное», указанное лицо вынесло отказ по п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть по основаниям «отсутствия в деянии состава преступления», что из проведенной «проверки» не следует и в силу ч. 1 ст. 148 УПК применимо в отношении конкретного лица, которое в ходе «проверки» не было установлено.

Между тем ГКУ «ИС района Чертаново Южное» существует и находится в городе Москве по адресу: ул. Россошанская, дом 9, корпус 1, отдельный вход в средней части фасада здания, противоположного входам в подъезды этого жилого дома. Адрес этой организации является общеизвестным, его можно узнать, например, в Управе района Чертаново Южное, где эта информация предоставляется неограниченному кругу лиц.

Более того, указанная организация выступила инициатором внеочередного общего собрания собственников помещений в нашем многоквартирном доме, которое проведено с 07.06.2016 по 20.06.2016, в связи с чем заявитель лично посещал эту организацию по указанному адресу. Копию сообщения ГКУ «ИС района Чертаново Южное» о проведении внеочередного общего собрания в нашем доме также прилагаем.

При его проведении вновь допущены нарушения, в частности, не избрана счетная комиссия, несмотря на предложения Совета дома, в связи с чем мы опасаемся новых злоупотреблений. При этом на очное обсуждение ГКУ «ИС района Чертаново Южное» смогло собрать всего 9 собственников квартир в нашем доме, что разительно отличается от сведений, указанных в фальсифицированном протоколе общего собрания от 16.04.2016, о якобы явке на общее собрание в очной форме 248 собственников, владеющих долей 58,65% и представляющих 100% голосов.

Ссылаясь на фальсифицированный договор управления многоквартирным домом от 16.04.2013, ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» отказывается обсуждать условия и заключать другой договор. При этом ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» заявило о «пролонгации» указанного фальсифицированного договора на последующие три года, что также является нарушением прав и законных интересов заявителя и других жильцов нашего многоквартирного дома.

При проведении органом дознания указанной проверки не проведен опрос заявителя, членов Совета дома и других потерпевших, жильцов нашего многоквартирного дома, не проведен опрос лиц, указанных в фальсифицированном протоколе общего собрания от 16.04.2013, включая проверку фактов и обстоятельств, изложенных в нашем обращении в Прокуратуру Москвы. При этом нарушены процессуальные нормы, установленные ст. 144 УПК РФ, включая процессуальные права заявителя и других указанных выше участников проверки, в том числе право заявлять ходатайства, представлять доказательства и др.

С учетом изложенного просим отменить указанное выше постановление об отказе от 02.04.2016, вынесенное ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы.

Просим обязать орган дознания при проведении проверки:

произвести выемку оригиналов фальсифицированных протокола общего собрания от 16.04.2013 в ГКУ «ИС района Чертаново Южное» и договора управления многоквартирным домом от 16.04.2013 в ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» с соблюдением установленных требований;

опросить заявителя, членов Совета многоквартирного дома и других жильцов многоквартирного дома, выразивших готовность дать показания, с соблюдением их процессуальных прав;

установить с учетом этих показаний местонахождение Воробьевой О. С., Рагиной И. Ю. и Лазарева В. Н., указанных в фальсифицированном протоколе общего собрания от 16.04.2013, опросить этих лиц в отношении их участия в общем собрании 16.04.2013, избрания их в совет многоквартирного дома, подписания ими протокола общего собрания от 16.04.2013 и договора управления многоквартирным домом от 16.04.2013.

Одновременно просим применить меры прокурорского реагирования в соответствии с полномочиями Прокурора Москвы как прокурора субъекта Федерации в отношении нарушений законодательства, охраняемых законом прав и интересов заявителя и других жильцов нашего многоквартирного дома указанными выше органом дознания и ГКУ «ИС района Чертаново Южное».

Приложения: копия обращения к Прокурору Москвы с приложениями, сопроводительные письма, протокол об отказе от 02.04.2016, сообщение ГКУ «ИС района Чертаново Южное».

Жалоба Совета многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 152, корп. 8 в Прокуратуру города Москвы с требованием отменить Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Стр. 1/2

Жалоба Совета многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 152, корп. 8 в Прокуратуру города Москвы с требованием отменить Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Стр. 2/2

Документ № 3

Обращение к Президенту РФ Совета многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 152, корп. 8 о вопиющих действиях полиции и прокуратуры района Чертаново Южное города Москвы. Обращение было передано для дальнейшего разбирательства тем, на кого жалуются, и списано в архив.

Президенту Российской Федерации

ул. Ильинка, д. 23, 103 132, Москва, Россия

ОБРАЩЕНИЕ

Сотрудниками Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Чертаново Южное» фальсифицированы факт проведения 16.04.2013 общего собрания собственников помещений в нашем многоквартирном доме, протокол общего собрания и договор управления многоквартирным домом от 16.04.2013 с подделкой подписей жильцов. Указанная фальсификация установлена Советом многоквартирного дома, что зафиксировано пунктом 7 Протокола № 1 Совета дома от 23.03.2015 (копию прилагаем).

По указанной фальсификации Совет дома неоднократно обращался в Префектуру Южного административного округа г. Москвы, к Мэру Москвы (копию повторного обращения прилагаем), однако каждый раз получал формальные отписки, меры по обращениям не приняты. Более того, управляющая организация ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» заявила о «пролонгации» фальсифицированного договора управления многоквартирным домом от 16.04.2013 на последующие три года.

Ссылаясь на указанный фальсифицированный договор, ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» отказывается обсуждать условия и заключать другой договор. Причиной отказа является условие предоставлять собственникам обоснование объема и стоимости оказываемых услуг на текущий год и отчет о фактически оказанных услугах и их фактической стоимости по итогам года, что предусмотрено Жилищным кодексом РФ.

Советом многоквартирного дома принято решение (пункт 3 Протокола № 4 от 19.12.2015) о направлении обращения об указанной фальсификации Прокурору Москвы, поскольку в компетенцию прокурора субъекта Российской Федерации входит рассмотрение обращений, содержащих сведения о нарушениях законодательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражданина государственными органами (учреждениями). 21.12.2015 указанное обращение передано в Прокуратуру Москвы председателем Совета дома, копию обращения с отметкой о приеме прилагаем.

Обращение направлено Прокуратурой Москвы Чертановскому межрайонному прокурору, копию сопроводительного письма прилагаем. 20.02.2016 заявителем направлено обращение на электронный адрес Чертановской межрайонной прокуратуры с просьбой известить о проведении проверки, в ответ на которое 07.04.2016 заявителю поступила копия сопроводительного письма о направлении материала Начальнику ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы (копию прилагаем).

20.05.2016 заявителем направлено с сайта УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве обращение Начальнику ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы с просьбой уведомить о проведении проверки и должностном лице, проводящем проверку. В связи с отсутствием ответа заявитель обратился к Начальнику ОМВД по району Чертаново Южное в порядке личного приема, на котором выяснилось, что органом дознания втайне от заявителя составлен отказной материал, при этом протокол об отказе от 02.04.2016 вручен заявителю только 14.06.2016 на личном приеме.

Также заявителю стало известно, что отказной материал направлялся в Чертановскую межрайонную прокуратуру, которая не нашла в нем нарушений закона, после чего «материал вернулся и был списан в архив». Копию протокола об отказе от 02.04.2016 прилагаем.

Из этого протокола следует, что причиной отказа оказалось то, что лицо, проводившее проверку, «осуществило выход» по месту нахождения ГБУ «Жилищник района Чертаново Южное» и, не обнаружив там ГКУ «ИС района Чертаново Южное», пришло к выводу, что данная организация «не существует». Тем самым лишив себя возможности «опросить сотрудников ГКУ «ИС района Чертаново Южное», указанное лицо посчитало это достаточным для вынесения постановления об отказе.

Между тем ГКУ «ИС района Чертаново Южное» существует и находится в городе Москве по адресу: ул. Россошанская, дом 9, корпус 1. Адрес этой организации является общеизвестным, его можно узнать, например, в Управе района Чертаново Южное, которой она подведомственна.

Более того, указанная организация выступила инициатором внеочередного общего собрания собственников помещений в нашем многоквартирном доме, которое проведено с 07.06.2016 по 20.06.2016 . При его проведении вновь допущены нарушения, в частности, не избрана счетная комиссия, несмотря на предложения Совета дома, в связи с чем мы опасаемся новых злоупотреблений.

Обращаем внимание, что реализация законодательно установленных прав граждан — собственников жилых помещений встречает противодействие в низовом и среднем звене бюрократического аппарата системы ЖКХ. Сотрудники организаций ЖКХ не знают и не желают знать требований закона, система мер по их правовому просвещению отсутствует.

Сотрудники государственных учреждений, заявляя о себе как о «представителях государства», от имени государства совершают правонарушения. При этом противодействие реализации прав граждан — собственников жилых помещений препятствует контролю потребителями оказываемых организациями ЖКХ услуг, повышению их эффективности.

Обращения граждан в правоохранительные органы, в другие региональные и местные органы исполнительной власти, как показывает опыт, также не дают результата. Система мер по защите и восстановлению нарушенных прав собственников жилых помещений отсутствует, о чем свидетельствует в том числе отрицательный результат обращений Совета нашего многоквартирного дома к Мэру Москвы, в Префектуру ЮАО и Прокуратуру Москвы, а также кратное превышение установленных законом сроков рассмотрения указанных обращений и нарушение иных прав заявителя в связи с отсутствием нормативной практики рассмотрения и удовлетворения подобных обращений.

Результат «рассмотрения» нашего обращения к Прокурору Москвы в ОМВД района Чертаново Южное свидетельствует, что реформа полиции и других правоохранительных органов не состоялась или требует продолжения, по крайней мере, в рамках указанных подразделений.

Обращаем внимание, что отсутствие кадровой ротации, длительное «сидение на местах» приводит к установлению неформальных отношений между руководителями (сотрудниками) правоохранительных органов и поднадзорных органов исполнительной власти, коммерческих и иных структур. В результате неформальные отношения указанных лиц преобладают над требованиями закона, что приводит к их безответственности, несоблюдению закона, нарушениям прав граждан и низкой оценке гражданами деятельности правоохранительных органов, исполнительной власти в целом.

Обращения граждан в суд по частным вопросам также не позволяют решить проблему в целом, судебная практика по вопросам защиты прав собственников жилых помещений в региональных и местных судах разрозненна и противоречива либо отсутствует. При этом несоответствие применяемой судьями «сложившейся судебной практики» установленным нормам права, а также принцип «состязательности сторон» не позволяют подавляющему большинству граждан самостоятельно защищать в суде свои права, требуют привлечения юристов и адвокатов, значительных финансовых затрат и потерь личного времени, что приводит к фактической недоступности правосудия для основной части населения.

С учетом изложенного предлагаем:

принять меры по защите прав граждан — собственников квартир в нашем многоквартирном доме, нарушенных фальсификацией факта проведения 16.04.2013 общего собрания собственников помещений в нашем многоквартирном доме, протокола общего собрания и договора управления многоквартирным домом от 16.04.2013;

поручить руководителям правоохранительных органов, федеральных органов исполнительной власти принять и реализовать систему мер по защите прав собственников жилых помещений, в том числе при рассмотрении их обращений, реализации их прав на участие в общем собрании собственников и принятие решений по управлению имуществом, реализации иных прав, установленных законом;

предложить Верховному Суду РФ обобщить судебную практику и принять нормативный акт по вопросам применения норм права по заявлениям о нарушении прав собственников жилых помещений;

поставить на контроль принятие мер по настоящему обращению.

Приложения: протокол № 1 Совета дома от 23.03.2015, обращение к Мэру Москвы, обращение к Прокурору Москвы, сопроводительные письма, протокол об отказе от 02.04.2016.

Обращение к Президенту РФ Совета многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, 152, корп. 8. Стр. 1/2