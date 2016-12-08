Минск, 8 декабря, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Международная конференция, посвящённую вопросу применения смертной казни в Белоруссии, состоится на следующей неделе в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик на пресс-конференции 8 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. Утро стрелецкой казни. 1881

«Мероприятие состоится на следующей неделе во взаимодействии с Советом Европы», — сказал Мирончик, уточнив, что данная инициатива стала «одним из результатов диалога и взаимодействия обеих сторон, как и ряд других мероприятий последнего времени по линии Беларусь — Совет Европы и с другими европейскими институтами».

В целом комментируя тему применения смертной казни в Белорусси, пресс-секретарь МИД заявил, что вопрос её отмены «лежит в правовой плоскости и зависит от мнения общества». При этом Мирончик подчеркнул, что большинство населения республики выступает за сохранение смертной казни. Каких-либо ссылок на соответствующие исследования независимых социологов или государственных социологических служб он, однако, не привёл.

«Тематика смертной казни чувствительна для европейцев. У нас, как также известно, большинство населения выступает за сохранение смертной казни. Как и все важные такого рода вопросы, эта тематика также требует обсуждения в обществе», — сказал представитель МИД Белоруссии.

Мирончик добавил, что об этом также речь на встрече Александра Лукашенко с делегацией Комитета по политике и безопасности Совета ЕС, состоявшейся 21 ноября. «Так что обсуждение такого рода тем, включая данную, является нормальной практикой взаимодействия Беларуси с европейскими институтами», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, смертная казнь предусмотрена законодательством Белоруссии в соответствии с конституционной нормой, за которую граждане республики проголосовали на референдуме. Изменения в Конституцию Белоруссии могут быть внесены через референдум.

Официальный Минск не брал на себя обязательств перед ООН, ЕС или другими международными организациями или объединениями отказаться от применения смертной казни. Белоруссия не является членом ЕС, СЕ, ЕП и других евроструктур, членство в которых налагало бы на официальный Минск подобные обязательства.

По мнению белорусских политологов, Александр Лукашенко в ближайшее время может инициировать новый референдум с вынесением на него вопросов о смертной казни и продлении срока президентских полномочий с 5 до 7 лет. Лукашенко правит Белоруссией бессменно с конца XX века и фактически является, как отмечают эксперты, пожизненным президентом.