Москва, 24 марта, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Вооруженные Силы России продолжают выполнение задач специальной военной операции на Украине, к утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области. Об этом 24 марта завил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Следите за развитием событий в трансляции: ««Своих не бросаем»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил были нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункт Даниловка, южнее Киева, штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанск, уточнил Конашенков.