Грозный, 8 декабря, 2016, 18:40 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения о том, что якобы два батальона отправлены из Чечни в Сирию для наземной операции против террористов из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Более того, по словам Кадырова, в республике нет батальонов «Восток» и «Запад».

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«Отечественные СМИ тиражируют сообщения об «отправке» в Сирию «военнослужащих батальонов «Восток», «Запад» и «чеченского спецназа». Ответственно заявляю, что в Чеченской Республике нет никаких батальонов «Восток» и «Запад», — написал руководитель Чечни на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Кадыров, в регионе есть подразделения Министерства обороны РФ, в которых несут службу граждане России. Среди них есть в том числе и уроженцы Чечни.

При этом, как подчеркнул глава Чечни, всем хорошо известно, что российские войска не принимают участия в наземной операции в Сирии. «Если же военным дислоцированных в Чечне частей когда-либо поступит приказ нести службу по охране авиабазы в Сирии, то им выпадет самый счастливый жребий. Я неоднократно говорил и сейчас повторяю, что как генерал, как Герой России готов в любую минуту встать в строй тех, кто ведёт борьбу с международным терроризмом», — заявил чеченский лидер.

При этом он отметил, что «врага необходимо уничтожить в его логове, прежде чем щупальца дотянутся до твоей страны, земли, Отечества».

Напомним, газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила сегодня, 8 декабря, об отправке на авиабазу Хмеймим в Сирии военнослужащих батальонов специального назначения «Запад» и «Восток» Минобороны РФ, дислоцированных в Чечне.