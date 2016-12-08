Ярославская область получит гранты на проекты некоммерческих организаций
Ярославль, 8 декабря, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Ярославская область получит более 8 миллионов рублей на реализацию проектов некоммерческих организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
НКО
Средства выделяет фонд «Перспектива» — один из девяти операторов гранта президента РФ для некоммерческих организаций.
В 2016 году в фонд поступило порядка 2100 заявок. 30 заявок подала Ярославская область. Однако поддержку получили лишь пять из них.
Всего на поддержку некоммерческих инициатив сельских территорий и малых городов в 2016 году будет выделено более 480 миллионов рублей.