Ярославль, 8 декабря, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Ярославская область получит более 8 миллионов рублей на реализацию проектов некоммерческих организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

НКО

Средства выделяет фонд «Перспектива» — один из девяти операторов гранта президента РФ для некоммерческих организаций.

В 2016 году в фонд поступило порядка 2100 заявок. 30 заявок подала Ярославская область. Однако поддержку получили лишь пять из них.

Всего на поддержку некоммерческих инициатив сельских территорий и малых городов в 2016 году будет выделено более 480 миллионов рублей.