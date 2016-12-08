Рыбинск, Ярославская область, 8 декабря, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Секретарь Рыбинского отделения «Единой России», депутат Ярославской областной думы Евгений Сдвижков заявил, что намерен поставить перед областной конференцией вопрос об исключении из партии члена Совета Федерации РФ Анатолия Лисицына. Это произошло на конференции Рыбинского отделения партии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил один из делегатов конференции. Пикантности этой инициативе придает тот факт, что именно во время губернаторства Анатолия Лисицына против Сдвижкова было возбуждено уголовное дело.

Duma.yar.ru Анатолий Лисицын

Причиной для исключения экс-губернатора Ярославской области из партии власти Сдвижков назвал поддержку Лисицыным на выборах депутатов Госдумы России кандидата от партии «Зеленые» по 195 одномандатному округу Константина Курченкова. От «Единой России», членом которой Анатолий Лисицын является с 2003 года, по данному округу не был выдвинут кандидат.

«Вчера была конференция, и я возмутился, что Анатолий Лисицын, являясь членом партии «Единая Россия» агитировал за Константина Курченкова. Я считаю, что это неправильно. Данный вопрос нужно серьезно рассмотреть и подумать о принятии решения по Анатолию Лисицыну. В СМИ сегодня Лисицын заявил, что не занимался агитацией, если он врет — то надо что-то делать, потому что это недопустимо. Для меня лично было очевидно, что он, являясь членом регионального политсовета партии «Единая Россия», агитирует за кандидата другой партии. Будем изучать вопрос, поднимать агитационные материалы», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Евгений Сдвижков.

У Евгения Сдвижкова и Анатолия Лисицына — давняя история взаимоотношений. Во время губернаторства Анатолия Лисицына Сдвижков дважды избирался депутатом Ярославской областной думы, возглавлял областную дорожную службу, то есть был фактически подчиненным Лисицына. В 2004 году при поддержке Анатолия Лисицына он был избран главой Рыбинского муниципального округа. Но вскоре после этого между губернатором и главой второго по величине города Ярославской области произошел конфликт.

Рыбинский муниципальный округ был разделен на городской округ Рыбинск и Рыбинский муниципальный район, на выборах 2005 года Анатолий Лисицын не поддерживал кандидатуру Евгения Сдвижкова на пост главы городского округа Рыбинск, но несмотря на это Сдвижков был избран главой. В 2007 году в отношении Евгения Сдвижкова была возбуждено уголовное дело за получение взятки размером в 1 миллион рублей, сам мэр был арестован. Многие связывали данное уголовное дело с конфликтом губернатора и мэра. 17 июля 2009 года Сдвижков досрочно сложил с себя полномочия главы Рыбинска. В октябре 2009 года Верховный суд освободил Сдвижкова под подписку о невыезде. В конце января 2011 года уголовное дело против Евгения Сдвижкова было прекращено в связи с отсутствием события преступления.

После избрания депутатом Ярославской областной думы действующего созыва Евгений Сдвижков при обсуждении кандидатов на пост члена Совета Федерации от Ярославской облдумы голосовал против выдвижения Анатолия Лисицына.

В Рыбинском отделении «Единой России», секретарем которого 7 декабря был переизбран Евгений Сдвижков, уже давно идет чистка. За последние несколько месяцев из партии были исключены депутаты муниципального совета Рыбинска Владимир Пахарев, Дмитрий Бондарев и Игорь Палочкин. Из фракции «Единой России» в муниципальном совете Рыбинска были исключены все вышеуказанные депутаты, а так же депутаты Ирина Сахарова и Виталий Демченко. После исключения данных депутатов из фракции, фракцию решили покинуть депутаты Андрей Скворцов, Татьяна Барбарич и Сергей Ситников, в отношении последнего расследуется уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями».