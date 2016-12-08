Москва, 8 декабря, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Минюст России проверит внутренние приказы ФСИН после жалоб правозащитников на препятствия их деятельности в местах лишения свободы, создаваемые этими распоряжениями, распорядился президент России Владимир Путин на заседании СПЧ.

ms.akr Заключённый

Председатель общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин обратился к главе государства с просьбой проверить внутренние приказы ФСИН, изданные в течение года с точки зрения не только их законности, но и здравого смысла.

По словам Каляпина, правозащитники сталкиваются при посещении мест лишения свободы с многочисленными препятствиями для своей деятельности. В качестве примера он рассказал, что во время их визита в колонию № 7 в Сегеже членам СПЧ запретили фиксировать жалобы заключённых и не позволяли ознакомиться с документами, ссылаясь на внутренние приказы ФСИН.

После этого Владимир Путин поручил прокуратуре выполнить проверку внутренних приказов в федеральной службе исполнения наказаний с точки зрения не только их законности, но и здравого смысла, обосновывая последнее цитатой из постановления суда, описавшего правонарушение человека словами «совершил преступление путём написания заявления в липецкую прокуратуру».

«Когда на такое смотрю, у меня просто волосы, оставшиеся на голове, дыбом встают. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно», — отметил Владимир Путин.