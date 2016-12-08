Минск, 8 декабря, 2016, 18:02 — ИА Регнум.



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«Учитывая большой общественный резонанс, который приобрело «дело Павловца», следственные органы должны немедленно проинформировать общественность и объяснить причины, по которым задержан Юрий Павловец и, возможно, другие фигуранты некоего общего уголовного дела, по которому он проходит. Следственные органы должны либо предъявить обвинение Павловцу, либо безотлагательно освободить его», — заявил 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM белорусский литератор, председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Белоруссии Андрей Геращенко, оценивая обстоятельства задержания и содержания в СИЗО белорусского учёного, кандидата исторических наук, доцента БГУИР Юрия Павловца.

«Ситуация, возникшая в связи с задержанием учёного, педагога и публициста Юрия Павловца получила широкий общественный резонанс и вызывает большую обеспокоенность», — констатировал Геращенко.

«Подробности мы узнаём из оппозиционной прессы и это ненормально, — сказал белорусский литератор и общественный деятель. — Надеюсь, что Юрия Павловца в ближайшее время отпустят, и он сам расскажет о том, что послужило причиной его задержания и содержания под стражей, как опасного преступника».

Оценивая предположения о возможном предъявлении белорусскому учёному обвинений по статье 130 Уголовного кодекса (аналог печально известной статьи 282 УК РФ), Геращенко сказал: «Павловца я знаю лично, как порядочного человека, интеллигентного. Поэтому предъявление ему обвинений «за разжигание» вызовет много вопросов».

«Задержание Юрия Павловца — одно из звеньев той цепи, которой демонстрируют отношение к пророссийской интеллигенции, к русским, к российским соотечественникам в Белоруссии. Смысл задержания и содержания под стражей Павловца в том, чтобы оказать давление на общественное мнение, чтобы граждане боялись свободно высказывать свои симпатии к России», — заявил Геращенко.

По словам Геращенко, он хотел бы надеяться, что «дело Павловца» — это недоразумение. Однако многое указывает на то, что речь не идёт об устрашении одного или нескольких диссидентов.

«Возможно, таким образом хотят подвергнуть ревизии итоги республиканского референдума 1995 года, когда более 83% белорусов высказались за придание русскому языку статуса государственного и поддержали интеграцию с Россией, фактически заявив о своих пророссийских настроениях».

«Если ситуация не изменится, мы будем обращаться в соответствующие государственные структуры Российской Федерации», — сказал напоследок председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Белоруссии.

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