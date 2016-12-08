Ярославль, 8 декабря, 2016, 17:50 — ИА Регнум. 8 декабря Ярославской области начала работу научно-практическая конференция «Богатство, которого мы не замечаем». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, основными темами конференции стало повышение качества жизни на селе и обеспечение устойчивого развития российской глубинки.

Официальный сайт ИКК «Вятское» Село Вятское

Мероприятие проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Ярославской областью и Ассоциацией самых красивых деревень России. Поэтому базой для конференции стало село Вятское Некрасовского района, ставшее первым членом Ассоциации. Также в числе основных партнеров конференции — Общественная палата РФ, Русское географическое общество, ассоциация «Франко-российский диалог».

Конференция продлится два дня. За это время перед участниками выступят ведущие ученые и практики, представители политических и общественных структур. 9 декабря в рамках мероприятия состоится Генеральная ассамблея Ассоциации самых красивых деревень России.

«В селе Вятском проходит уникальное мероприятие. Безусловно, мы видим, как грамотное позиционирование историко-культурного наследия может менять социальную жизнь целых муниципальных образований. Создание Ассоциации самых красивых деревень России очень важно — именно такая общественная инициатива способствует продвижению позитивного опыта Вятского», — отметил первый заместитель председателя правительства области Виктор Костин.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, Ярославская область получит 8 миллионов рублей в качестве грантов на реализацию некоммерческих инициатив сельских территорий и малых городов. Пять проектов региона получили поддержку фонда «Перспектива» — одного из операторов гранта Президента РФ.