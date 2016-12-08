Минск, 8 декабря, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии, Внешэкономбанк, Российский экспортно-импортный банк, Банк развития Белоруссии и Банк БелВЭБ заключили меморандум о намерениях по созданию интеграционной платформы развития. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба Совета министров республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tim Pierce Подпись

Подписание документа состоялось во время встречи первого вице-премьера Белоруссии Василия Матюшевского с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.

«Меморандум предусматривает формирование перечня инвестиционных проектов двух стран, имеющих высокий интеграционный потенциал, и эффективное использование действующих и новых инструментов финансирования процесса их реализации. Будет проводиться работа в области совершенствования законодательной базы, регламентирующей интеграционные процессы. Предусматривается более полное использование финансово-экономического потенциала Союзного государства для развития экономической интеграции Белоруссии и России, в том числе для формирования устойчивых межотраслевых кластеров, ориентированных на экспорт в третьи страны», — говорится в сообщении.

В ходе встречи первый вице-премьер Белоруссии отметил, что работа в рамках платформы будет вестись по нескольким направлениям — речь идёт о поддержке как взаимного экспорта между Россией и Беларуссией, так и взаимного экспорта в третьи страны. «Совместными усилиями мы можем найти новые точки роста для поступательного развития интеграционных процессов на территории Союзного государства», — подчеркнул Матюшевский.

Председатель Внешэкономбанка со своей стороны отметил, что создание интеграционной платформы развития поможет совместной продукции России и Белоруссии на рынки третьих стран. «Наша задача — создать платформу, когда мы могли бы увеличить экспорт не только между Россией и Беларусью, но и выйти в третьи страны с совместной продукцией, — пояснил Горьков. — Таким образом, эта платформа позволяет увеличить объем экспорта и, самое главное, создать синергию, объединить всех участников процесса. В этом инновационность идеи».