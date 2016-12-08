Калуга, 8 декабря, 2016, 17:31 — ИА Регнум. На первом организационном заседании Избирательной комиссии Калужской области, прошедшем 8 декабря, тайным голосованием председателем комиссии вновь избран Виктор Квасов, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

Kaluga.izbirkom.ru В Калуге обновили облизбирком

Квасов впервые был избран председателем облизбиркома в 2012 году. Теперь срок его полномочий истечёт в 2021 году.

В работе заседания калужского облизбиркома принял участие член ЦИК России Валерий Крюков, который отметил высокий уровень работы калужских коллег на сентябрьских выборах в Госдуму РФ. Регион оказался единственный в Центральном федеральном округе, где не было повторных выборов.

Между тем, пока утверждено только 11 членов Избирательной комиссии области. Как сообщало ИА REGNUM , президиум партии «Справедливая Россия» принял решение внести кандидатуру калужанки Марины Непарко на должность члена регионального избиркома непосредственно через Центральную Избирательную комиссию РФ.