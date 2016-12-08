Москва, 8 декабря, 2016, 17:11 — ИА Регнум. Российские власти примут меры по противодействию влияния на детей тюремной субкультуры. Президент России Владимир Путин поручил представить соответствующую программу по защите детей, отметив, что по этому направлению государство будет взаимодействовать с гражданским обществом.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека председатель «Союза добровольцев России» Яна Лантратова представила доклад о негативном влиянии на детей и подростков тюремной субкультуры.

По ее словам, «тема, которая требует немедленного разрешения, — это криминальная субкультура АУЕ («Арестантское уркаганское единство» или «Арестантский уклад един»)». «В тюрьме сидит человек и у него есть свои «смотрящие» на воле и связываются в том числе с детьми, с подростками в социальных учреждениях, устанавливают свои порядки. И детей, и подростков заставляют сдавать на так называемый общак для зоны», — рассказала она.

Кроме того, правозащитница обратила внимание на то, что уголовная идеология насаждается не только в интернатах и детских домах, но и в обычных школах. «Дети из благополучных семей выходят утром в школы и попадают на «явочные» квартиры, где уже находится алкоголь и наркотики, и они обязаны «вписаться» — это называется «вписки» в эти криминальные субкультуры — и оплатить этот алкоголь и наркотики собственным телом», — сообщила Лантратова.

Кроме того, она обеспокоена тем, что в интернете распространены группы, пропагандирующие идеологию воров в законе с количеством подписчиков до 800 тыс. человек, среди которых дети и подростки.