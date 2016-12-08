Севастополь, 8 декабря, 2016, 17:07 — ИА Регнум. Бюджет Севастополя будет сокращен на семь миллиардов рублей по сравнению с текущим годом. Доходную часть бюджета планируют пополнить за счет продажи государственной собственности, ориентировочно на один миллиард рублей. Об этом 8 декабря журналистам заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнка. Севастополь. У мола. 1934

«Мы рассчитываем на согласование расходной части бюджета в размере 24,9 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы — 12,2 млрд рублей. Мы вынуждены были, по настоянию коллег из Минфина, задуматься о продаже государственного имущества. На эту сумму были скорректированы собственные доходы. Остальное — субвенции из федерального бюджета», — сказал Овсянников.

Он не сообщил, какие объекты будут выставлены на продажу, поскольку список плана приватизации будет обсуждаться позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство города запрашивало 26,9 млрд рублей, из которых 11,2 млрд — собственные налоговые и неналоговые поступления.

«Плюс размер дотации из госбюджета в объеме 7,5 млрд рублей на уровне 2015−2016 годов. В итоге — 18,7 млрд рублей, что существенно ниже наших плановых показателей», — говорил врио губернатора.

Параметрами бюджета также предусмотрен предельный размер дефицита бюджета в сумме 1,2 млрд рублей дефицита бюджета — в пределах допустимых бюджетным кодексом 10%.

Овсянников признал, что одной из причин сокращения Минфином расходной части бюджета Севастополя является низкое освоение бюджета в 2016 году.

«Для нас важно, чтобы в бюджете следующего года были заложены расходы на капитальное строительство социально значимых объектов», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем бюджетных расходов Севастополя в 2016 году составляет 31 млрд 634 млн рублей, дефицит городского бюджета — более 10 млрд рублей.